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На «Мосфильме» начали обучение будущие редакторы фильмов и сценариев
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На «Мосфильме» начали обучение будущие редакторы фильмов и сценариев 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
За время существования Курсов подготовки специалистов для кинематографа уже более двух тысяч человек получили новые специальности. Многие продолжают свою работу на главной киностудии страны. Фамилии выпускников можно увидеть в титрах художественных фильмов и сериалов рядом с именами прославленных мастеров отечественного кино.
Напомним, что идея создания Курсов, которые начали свое существование в 2000 году, принадлежит Генеральному директору Киноконцерна «Мосфильм» кинорежиссеру-постановщику Карену Шахназарову. Карен Георгиевич уделяет огромное внимание учебному процессу и сам проводит творческие встречи со студентами.
В конце марта на курсах по подготовке специалистов Киноконцерна «Мосфильм» начали свое обучение будущие редакторы фильма и сценария. Отбор был непростым, удалось пригласить к сотрудничеству молодых, ищущих, талантливых. «У меня появилась уникальная возможность попробовать себя в новом качестве, — рассказывает студентка курсов редакторов Рената Окорокова, — лекции нам читают преподаватели ВГИКа. Мы получаем теоретические знания и сразу применяем их на практике. Особая атмосфера включенности в кинопроцесс помогает почувствовать себя непосредственным участником создания фильма: от идеи до финальных преобразований». ». «Учиться мне безумно интересно, — вступает в разговор еще одна слушательница курсов Ольга Шмелева, — кроме просмотров и обсуждения киноклассики мы занимаемся драматургией: пишем истории, фабулы для фильмов и отдельные сцены. Помимо лекций у нас проходят мастер-классы с известными режиссерами и продюсерами, экскурсии по территории „Мосфильма“. Одним словом — полное погружение в атмосферу кино».
Объявления о приеме на Курсы появляются на сайте Киноконцерна за месяц до очередного набора. Конкурс среди кандидатов проходит по итогам присланных резюме и результатам творческого собеседования.
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