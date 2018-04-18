На «Мосфильме» начали обучение будущие редакторы фильмов и сценариев

За время существования Курсов подготовки специалистов для кинематографа уже более двух тысяч человек получили новые специальности. Многие продолжают свою работу на главной киностудии страны. Фамилии выпускников можно увидеть в титрах художественных фильмов и сериалов рядом с именами прославленных мастеров отечественного кино.

Напомним, что идея создания Курсов, которые начали свое существование в 2000 году, принадлежит Генеральному директору Киноконцерна «Мосфильм» кинорежиссеру-постановщику Карену Шахназарову . Карен Георгиевич уделяет огромное внимание учебному процессу и сам проводит творческие встречи со студентами.

В конце марта на курсах по подготовке специалистов Киноконцерна «Мосфильм» начали свое обучение будущие редакторы фильма и сценария. Отбор был непростым, удалось пригласить к сотрудничеству молодых, ищущих, талантливых. «У меня появилась уникальная возможность попробовать себя в новом качестве, — рассказывает студентка курсов редакторов Рената Окорокова, — лекции нам читают преподаватели ВГИКа. Мы получаем теоретические знания и сразу применяем их на практике. Особая атмосфера включенности в кинопроцесс помогает почувствовать себя непосредственным участником создания фильма: от идеи до финальных преобразований». ». «Учиться мне безумно интересно, — вступает в разговор еще одна слушательница курсов Ольга Шмелева , — кроме просмотров и обсуждения киноклассики мы занимаемся драматургией: пишем истории, фабулы для фильмов и отдельные сцены. Помимо лекций у нас проходят мастер-классы с известными режиссерами и продюсерами, экскурсии по территории „Мосфильма“. Одним словом — полное погружение в атмосферу кино».

Объявления о приеме на Курсы появляются на сайте Киноконцерна за месяц до очередного набора. Конкурс среди кандидатов проходит по итогам присланных резюме и результатам творческого собеседования.