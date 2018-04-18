Машины победы

На экраны выходит фильм «Танки», рассказывающий историю инженера Михаила Кошкина и его детища, знаменитого Т-34. Мы вспомнили несколько военных подвигов, где тоже фигурировал этот великий танк.

Подвиг Степана Горобца

17 октября 1941 года 21-я отдельная танковая бригада под командованием майора Агибалова получает приказ: осуществить разведку боем, завладеть городом Калининым (сегодня это Тверь) и объединиться с частями, занимающими оборону на Московском шоссе. Боевые машины выходят на Волоколамское шоссе, в арьергарде бригады идут два Т-34 — командира взвода Киреева и старшего сержанта Горобца. Последнему сегодня стукнуло 29, за плечами всего месяц боевого опыта. Вскоре колонна нагоняет немецкие бронемашины и пехоту и вступает в бой. Киреева подбивают, он отстаёт. Не заметив этого, экипаж Горобца прорывается вперед и сминает несколько вражеских орудий. Преследуя отступающих, он входит в деревню Ефремово: танк стреляет на ходу, чтобы противник не смог прицелиться, и все-таки получает небольшие повреждения: потеряна радиосвязь.

У Степана Горобца нет времени, чтобы остановиться и оценить обстановку, миновав Ефремово, он настигает легкую мотоколонну, и на полном ходу врезается в нее. Бригада Агибалова в этот момент попадает под авиаобстрел и останавливается, Горобец впереди почти на полкилометра, он фактически в одиночку идет штурмовать город!

Уничтожив на подступах к Калинину цистерну с топливом и два заправляющихся самолета, Т-34 с номером 03 на башне въезжает в город по улице Лермонтова, сея панику: русские наступают! О том, что атаку ведет единственный танк, не поймут еще долго: Горобец применяет прежнюю тактику, движется на большой скорости, стреляет и тут же старается уйти от ответного огня. Не всегда удачно: в машине начинается пожар, но экипажу удается справиться с ним. Бой продолжает черный танк, никаких опознавательных знаков на нем теперь не видно. Машина Горобца давит технику и пехоту. Экипаж расстреливает пулеметные гнезда и когда заклинивает пушку берется за пулемет и идет на таран. Постепенно он проходит город насквозь, совершив по пути важнейшую боевую задачу: уничтожив артиллерийскую батарею. Снова выскочив на Московское шоссе, машина попадает под обстрел своих, 5-й стрелковой дивизии. К счастью, его быстро прекращают. За свой подвиг старший сержант Степан Горобец был награжден орденом Красного Знамени. Кстати, в официальных документах этого ордена не было: его снял с собственного кителя генерал-майор Хоменко, командующий 30-й армией.

Неприступная крепость лейтенанта Еськова

Bundesarchiv/CC-BY-SA 3.0

Бывает, что даже выведенный из строя танк остается грозным оружием. Так случилось с машиной Дмитрия Еськова: во время наступления на занятый фашистами Юхнов она наскочила на мину и остановилась — перебило траки. Сложность ситуации была в том, что экипаж Еськова должен был обеспечивать прикрытие пехоте, теперь атака захлебнулась, и солдаты не оставалось ничего больше кроме как укрыться от вражеского огня за танком. Ночью они и вовсе были вынуждены отступить.

Пошли первые сутки неожиданного противостояния: одинокая поврежденная машина против превосходящих сил врага. Танк пытались поджечь, постоянно обстреливали. К счастью, у немцев не оказалось крупнокалиберных орудий, иначе история оборвалась бы куда раньше. Боевую машину защищало всего шесть человек: Еськов, водитель Михаил Штокалюк и наводчик Иван Медведев . Три пехотинца залегли под днищем танка и мешали живой силе противника подойди и захватить экипаж. Так продолжалось четверо суток. Когда перегревался пулемет, в немцев летели гранаты. Штокалюк стрелял из трофейной винтовки, подобранной здесь же. По ночам подходы к машине минировали, мины использовали немецкие, вывернутые из земли немецкими же выстрелами.

Наконец, подошло подкрепление — Юхнов был взят, экипаж Еськова представлен к наградам. Дмитрий Павлович прошел всю войну, воевал на Курской дуге, освобождал Украину и Белоруссию.

«Боевая подруга» Марии Октябрьской

Wikimedia

У некоторых боевых машин в период Второй мировой как у античных кораблей были собственные имена. Танк Т-34 «Боевая подруга» прославила Мария Васильевна Октябрьская.

Летом 1941 она получила похоронку на мужа: «полковой комиссар Илья Федотович Октябрьский погиб смертью храбрых 9 августа 1941 года». Мария Васильевна немедленно попросила отправить ее на фронт, но в военкомате отказали. Тогда женщина вместе с сестрой продала все ценные вещи и отдала деньги на строительство танка. И написало письмо лично Сталину, в котором объясняла свой поступок: «За его смерть, за смерть всех советских людей, замученных фашистскими варварами, хочу отомстить фашистским собакам… Танк прошу назвать „Боевая подруга“ и направить меня на фронт в качестве водителя танка. Имею специальность шофёра, отлично владею пулемётом, являюсь ворошиловским стрелком». Сталин согласился.

3 мая 1943 года Октябрьская была отправлена в Омское танковое училище и стала первой в стране женщиной водителем танка, уже в октябре воевала на Западном фронте.

У деревни Новое Село Лиозненского района Витебской области «Боевая подруга» впервые была подбита. Раненая Мария Васильевна не захотела покидать машину, экипаж двое суток отражал атаки, пока танк не эвакуировали. В январе 1944 Октябрьская и ее Т-34 снова шли в атаку, в районе станции Крынки Витебской области были уничтожены три вражеские пулеметные точки и два десятка единиц живой силы. Разрывом снаряда у «Боевой подруги» повредило гусеничный движитель, водитель была тяжело ранена осколком в глаз. Увы, спасти ее не удалось, Мария Васильевна умерла в госпитале в Смоленске. 2 августа 1944 ей было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Прославленный танк продолжал бой. «Мы глубоко верим, что наша „Боевая подруга“ дойдет до Берлина, — писали в госпиталь сослуживцы, — За ваше ранение мы будем беспощадно мстить врагу».

Владимир Хазов: три против двадцати семи

РИА Новости

Приказ остановить вражескую танковую колонну старший лейтенант Владимир Петрович Хазов получил 15 июня 1942. Времени тщательно разрабатывать план атаки не было, взвод Хазова из трех Т-34 двинулся в район села Ольховатка.

Танки решено было замаскировать в рощице неподалеку от дороги, по которой шли немцы. Распределили зоны обстрела и порядок стрельбы. Шанс на победу был минимальным: мимо них грохотало двадцать семь вражеских машин. Их пропустили и ударили с тыла. Позже Хазов рассказывал газете «На защиту Родины»: «Всего час длился этот необычный бой, из которого мы вышли победителями. Наши машины с небольшими повреждениями вернулись в роту». Ни один немецкий танк не уцелел.

Война длилась для Владимира Петровича всего год. За бой под Ольховаткой ему присвоили звание Героя Советского Союза, уже в сентябре Хазов погиб в бою за Сталинград.

Две недели в окружении. Подвиг сержанта Соколова и рядового Чернышенко

Bundesarchiv/CC-BY-SA 3.0

Из боевой машины танк превращается в укрепленную точку. Иногда, увы, вынужденно. Так случилось недалеко от деревни Демешково Псковской области: Т-34 из состава 328-го танкового батальона увяз в болоте.

Экипаж при поддержке пехоты продолжал бой до глубокой ночи. О том, чтобы отдать боевую машину врагу не могло быть и речи: ночью на помощь отправили старшего сержанта Соколова и рядового Чернышенко, они должны были сменить раненых и держать оборону, ожидая эвакуации. После первых суток обстрела немцы взяли передышку, они хотели захватить Т-34 по возможности целым, однако подойти к нему не удавалось, вокруг машины лежали уже десятки тел. Тогда танк просто взяли в осаду, подобно средневековому замку. Она длилась 13 суток: у Соколова и Чернышенко давно кончились патроны и снаряды, голодные и обмороженные, они закидывали наступавших ручными гранатами. Соколов к тому же был серьезно ранен. 30 декабря к ним наконец пробились товарищи, зрелище им открылось страшное. Из замерзшего болота торчала лишь башня танка, потрепанная огнем противника. Вокруг десятки мертвых гитлеровцев, тела которых начал заносить снег. На следующий день Соколов умер, рядового Чернышенко успели отвезти в госпиталь. Оба были награждены медалью «Герой Советского Союза».