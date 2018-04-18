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Озвучили название фильма «Как приручить дракона 3»
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Озвучили название фильма «Как приручить дракона 3» 

Tlum.ru 59 минут назад
Фото: Tlum.ru
На фестивале анимации в Анси студия Dreamworks Animation представила несколько своих проектов, в том числе кадры из третьей части «Как приручить дракона». До нас эти кадры, к сожалению, не дошли, зато создатели наконец озвучили название — «Как приручить дракона. Скрытый мир».
Думаем, что речь идет о мире драконов, возможно продолжение получит линия матери Иккинга, но пока мы можем лишь гадать. Фильм должен выйти на экраны 21 февраля 2019-ого года и стать последней лентой франшизы.
Кроме этого Dreamworks представили зрителям две короткометражки — Bird Karma и Bilby, обе про птичек, кстати. В ближайшее время представители студии обещают рассказать о судьбе трилогии Гильермо дель Торо «Сказки Аркадии», первая часть из которых — «Охотники на троллей» — завершится уже в этом году.
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