Озвучили название фильма «Как приручить дракона 3»

На фестивале анимации в Анси студия Dreamworks Animation представила несколько своих проектов, в том числе кадры из третьей части «Как приручить дракона». До нас эти кадры, к сожалению, не дошли, зато создатели наконец озвучили название — «Как приручить дракона. Скрытый мир».

Думаем, что речь идет о мире драконов, возможно продолжение получит линия матери Иккинга, но пока мы можем лишь гадать. Фильм должен выйти на экраны 21 февраля 2019-ого года и стать последней лентой франшизы.