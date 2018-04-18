В мультфильме «Желание дракона» зрители услышат Джеки Чана

Китай и Америка готовят к выходу мультфильм «Желание дракона», на который стоит обратить внимание. Во-первых, его режиссер — Крис Апельханс, который работал над «Коралиной в стране кошмаров» и «Принцессой и лягушкой», а продюсер — Арон Уорнер, который продюсировал все части «Шрека». Во-вторых, в озвучке поучаствует мировая звезда — Джеки Чан

Но, думаем, важнее то, что концепт-арты выглядят уж очень симпатично, да и сюжет мультфильма звучит не свежо, но интересно. Современная версия сказки про Джина, которая должна показать зрителям, что нельзя просто «загадать» себе такие важные вещи как дружбу, любовь и семью. За них надо бороться самостоятельно.

Фильм планируют выпустить в прокат в 2019-ом году.

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