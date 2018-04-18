Стивен Спилберг решил спасти «Черного ястреба»

Легендарный режиссер взял на себя управление утопающим кораблем Расширенной вселенной DC. Спилберг будет продюсером нового супергеройского фильма «Чёрный ястреб».

Сценарий доверили Дэвиду Кэппу, который работал вместе со Спилбергом над «Войной миров», «Парком Юрского периода» и последним фильмом про Индиану Джонса.

Производством «Чёрного ястреба» будет заниматься студия Спилберга Amblin Entertainment и кинокомпания Warner Bros.

Возможно, Спилберг займет кресло режиссера, но пока о таких планах ничего не слышно. Сейчас он занимается пятой картиной про Индиану Джонса, и участвует в ремейке «Вестсайдской истории».

Чёрный ястреб — это польский офицер по имени Януш Прохазка, командир первоклассных пилотов из стран, сражающихся с нацистами, или из стран, оккупированных нацистами. Прозвище героя стало названием всей эскадрильи.