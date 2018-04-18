Ещё
Стивен Спилберг решил спасти «Черного ястреба»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Стивен Спилберг решил спасти «Черного ястреба» 

Рамблер 1 час назад
Фото: @stevenspeilberg
Легендарный режиссер взял на себя управление утопающим кораблем Расширенной вселенной DC. Спилберг будет продюсером нового супергеройского фильма «Чёрный ястреб».
Сценарий доверили Дэвиду Кэппу, который работал вместе со Спилбергом над «Войной миров», «Парком Юрского периода» и последним фильмом про Индиану Джонса.
Производством «Чёрного ястреба» будет заниматься студия Спилберга Amblin Entertainment и кинокомпания Warner Bros.
Возможно, Спилберг займет кресло режиссера, но пока о таких планах ничего не слышно. Сейчас он занимается пятой картиной про Индиану Джонса, и участвует в ремейке «Вестсайдской истории».
Чёрный ястреб — это польский офицер по имени Януш Прохазка, командир первоклассных пилотов из стран, сражающихся с нацистами, или из стран, оккупированных нацистами. Прозвище героя стало названием всей эскадрильи.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые странные факты об Иване Урганте11
Секс по-настоящему в кино32
Что стало с экс-участниками «Дома-2»2
Шоу «Окна» с Нагиевым вернутся в эфир5
12 ляпов в новом «Простоквашино»
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
03:59
Новый клип Алсу обругали за отсутствие сюжета
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение