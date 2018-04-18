Светлана Немоляева: Я влюблена в наше историческое прошлое по сей день

Пышные балы, безответная любовь, глупая смерть на дуэли — так видел XIX век Пушкин. По его роману режиссер Роман Тихомиров 60 лет назад снял одноименный фильм-оперу. Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева сыграла одну из главных ролей. Ольга Ларина стала для нее первой большой работой и самой запоминающейся. О том, как Немоляеву утвердили на роль из-за глупого выражения лица, почему « Евгения Онегина » долгое время не показывали на экранах, а также как благодаря роли в фильме Светлана Владимировна познакомилась с легендарным балетмейстером, народным артистом СССР Юрием Григоровичем — в нашем материале.

«Евгений Онегин» стал одним из первых фильмов-опер, снятым в таком жанре. По словам исполнительницы одной из главных ролей Светланы Немоляевой, такая работа пришлась зрителям по вкусу. Сама же народная артистка с особым теплом вспоминает съемки, даже спустя 60 лет она помнит чуть ли не каждый день, проведенный в Ленинграде.

— Я училась на третьем курсе Щепкинского театрального училища, мне было 20 лет, — рассказывает 80-летняя актриса, получившая всенародную любовь после съемок в «Служебном романе». — В те времена по всем училищам ездили ассистенты режиссеров, подбирали актеров на новые картины. Меня заприметила ассистент режиссера Катя Вишневская, она меня привезла в Ленинград, познакомила с режиссером. Тихомиров, увидев меня, сказал: «Посмотри, Катя, как она подходит к характеристике Онегина, который говорил Ленскому об Ольге: „Кругла, красна лицом она, как эта глупая луна на этом глупом небосклоне“». Я действительно была пухленькой девушкой с незамысловатым, глупым выражением лица. Съемки в этом фильме были для меня большой радостью: я впервые оказалась в Ленинграде, жила в шикарных гостиницах, занималась ездой на лошадях в Лермонтовском манеже, мы ездили в каретах по Дворцовой набережной, и костюмы эти, и прически… До сих пор в глазах стоит эта картина. Я влюблена в XIX век, в наше историческое прошлое и по сей день. После выхода фильм стал очень востребован, однако позже его закрыли, так как Галина Вишневская Мстиславом Ростроповичем заступились за Солженицына и вынуждены были покинуть страну. Долгое время фильм из-за этого не показывали.

Галина Вишневская была легендарной оперной певицей. Именно она озвучила главную партию в фильме-опере «Евгений Онегин». Ее супругом был народный артист СССР, музыкант и дирижер Мстислав Ростропович. Семья оперной дивы поддержала Солженицына, которого исключили из Союза писателей после гонений властей и из-за популярности на Западе.

— Помню, была в Одессе на съемках, жила в гостинице «Красная», как у нас «Метрополь», — продолжает Немоляева. — Так вот, мне так нравился мой номер, вся обстановка напоминала XIX век, поэтому в свободное время я решила побыть в гостинице. Включила телевизор и увидела наш фильм после стольких лет. Я всегда рыдала, слушая Галину Павловну в последней арии с Греминым.

— Вы точно попадали во все партии. Как вам это удавалось?

— Было очень сложно, я снималась целый год. Мы учили фонограмму, нужно было попасть в голос певцов, повторить каждый вдох. Так как у всех был хороший слух, кроме меня, тяжелее всех было мне. К работе предъявлялись самые высокие требования. Для сцены бала у Лариных, к примеру, мы все занимались в Мариинском театре, нам преподавал сам Григорович. Также мы учились ездить верхом. К сожалению, в фильм не вошли мои скачки, но я научилась ездить. Я даже как-то упала в манеже, больно ударилась. Тренер сказал тогда: «Немедленно сядьте, если испугаетесь, то никогда больше на лошади не будете скакать». Быстро вскочила на жеребца. А какой был реквизит на съемках! Посуда, мебель, хрустальные люстры — все было подлинным и хранилось на «Ленфильме»

— С кем-то из коллег сохранили дружеские отношения? К сожалению, многих уже нет среди нас..