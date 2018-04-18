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Светлане Немоляевой исполнился 81 год
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Светлане Немоляевой исполнился 81 год 

ИД «Собеседник» 12 минут назад
Фото: ИД "Собеседник"
Совсем недавно актриса дала Sobesednik.ru интервью, в котором рассказала о своем участии в съемках фильма-оперы «Евгений Онегин» (1958 год).
Предлагаем посмотреть отрывок из фильма.
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