Данила Козловский: «Тренер» — кино не только о футболе. Зрители это поймут

19 апреля в российских кинотеатрах стартует прокат «Тренера» — дебютной картины Данилы Козловского . Корреспондент «Советского спорта» побывал на пресс-показе фильма и задал в числе других журналистов исполнителю главной роли, режиссеру и продюсеру фильма несколько вопросов.

«РАБОТА ТРЕНЕРА КИНЕМАТОГРАФИЧНА И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНА»

— Как родилась идея снять кино о российском футболе? — Все началось с простого актерского желания сыграть футбольного тренера. Я вообще большой поклонник этого вида спорта, и с детства, как многие-многие люди, люблю эту игру. Меня всегда, помимо происходящего на поле, привлекало то, что творится на бровке. Это сверхъэмоциональное драматическое поведение тренера, когда они, как будто бы уже ничего не могут сделать, и на то, что происходит прямо перед их глазами, они пытаются каким-то образом повлиять. Мне всегда это было как болельщику интересно. Не говоря уже о том, что это интересно, кинематографично и привлекательно.

Потом возник вопрос, а где сыграть футбольного тренера? На тот момент мне никто ничего подобного не предлагал. Тогда я рассказал о своей идее другу Павлу Руминову , с которым мы на тот момент уже сделали фильм «Статус: свободен». Он мне и говорит: слушай, ну надо как-то начинать писать. А как это делать? Он мне показал. Павел прислал мне некий текст, который стал мощным творческим импульсом, его я стал превращать в некий расширенный графоманский синопсис. Его я написал благодаря моей девушке Ольге Зуевой . Далее мы с моим со-продюсером Петром Ануровым начали готовить картину. Вот и все.

— Футболу больше 150 лет, кинематографу — больше 120. Почему о футболе так мало снимают? — На мой взгляд, это связано со сложностью производства, потому что съемки футбола — вещь крайне не простая. Потому что все знают, как в него играть, у всех свои представления об игре. Всегда сложно найти в кино баланс между видом спорта и происходящем за его пределами. Интересно ведь, что заставляет людей вкладывать себя в игру, что заставляет их проживать минуты матча с такой страстью: любить, ненавидеть, отчаиваться, восхищаться своей работой.

Любая хорошая спортивная драма — это всегда не про спорт. Например, «Человек, который изменил все», где совсем не про бейсбол, хотя вид спорта, безусловно, показан. Или тот же «Мы — одна команда». Это все картины больше про людей, чем про спорт.

— Сидя на трибуне практически каждый знает, как надо играть в футболе. А каково это делать на поле? — Да я сам вот недавно смотрел матч «Ромы» с «Барселоной» (3:0) и столько советов надавал! А до съемок фильма я, как мне казалось, вообще был экспертом номер один. А на футбольном поле — я играю два раза в неделю — у меня многое не получается. А играть, режиссировать, спорить и говорить футболистам, как действовать, было, мягко говоря, интересно.

«СЫЧЕВ, ГАТАГОВЫ И САВИН РАБОТАЛИ ПО НОЧАМ И В МОРОЗ»

— Не боялись жесткой реакции болельщиков? — Конечно боялись. Я не мог не думать, как «Тренер» будет восприниматься. Но с другой стороны, если ты во что-то веришь, то бери и делай! Надо ничего не бояться. Этим мы и занимались нашей невероятной командой. Помимо актеров и съемочной группы, отдельно хочется отметить оператора-постановщика Федора Лясса , только он мог так хорошо снять футбол.

Более того, Федор поддержал меня в трудный момент. Перед непосредственным началом съемок у нас был чуть ли не подписан договор с английскими телевизионщиками, которые снимают лучшие рекламы и документалки о грандах европейского футбола. Но они в какой-то момент отказались нам высылать свое видение съемок в страхе, что мы начнем снимать все сами. А параллельно мы экспериментировали и в какой-то момент поняли, что получается даже интереснее. Федор сказал: «Давай снимать сами, нам никто не нужен».

— Сложно было? — Специфика футбольных сцен — особенная вещь. Тут спасибо режиссеру монтажа Марии Лихачевой . Она потрясающе дерзкая и наглая в хорошем смысле слова, без ориентиров на школы и «как надо». Она поддерживала практически любое мое безумное предложение, всячески его развивала, что-то отстаивала.

«Тренер» Данилы Козловского — крутая сказка про русский футбол. И это не главное

Ну и без кого мы бы вообще не сняли футбольных сцен, так это без Романа Воронова. Он отсмотрел огромное количество матчей, мы с ним полтора месяца, не вылезая, сидели на «Мосфильме» и по кусочкам собирали первый футбольный матч.

Алан Гатаговы и — В фильме снялись не только актеры, но и реальные футболисты: например, Сослан Дмитрий Сычев . Как они вели себя на съемочной площадке? — Опыт работы с профессиональными футболистами потрясающий. Во-первых, это адский труд — впахивать по 12 часов, выполняя сложные элементы, когда у тебя сумасшедший режиссер хочет, чтобы мячи летали не компьютерные, а чтобы ты сам попадал в крестовины, перекладины, «девятки».

Подошел на съемках и попросил актера Дмитрия Чеботарева попасть в перекладину. Он посмотрел на меня как на умалишенного, но он попробовал. Мы на это потратили несколько часов, практически полностью уничтожили в этом месте фантастическую поляну стадиона «Краснодар», но он попал в перекладину!

И так работали Гатаговы, Сычев, Ренат Соколов (сейчас голкипер «Велеса» в ПФЛ — прим. ред.). Так работал Евгений Савин , который сделал 28 дублей удара «рыбкой». Он только после дубля 16-17-го, когда я понял, что он немножечко поплыл, сказал «Если не сложно, пару минут передохнем?». Все они верили в нашу историю и хотели, чтобы все получилось. Поэтому они работали по ночам, в мороз.

— Расскажите о каком-нибудь забавном эпизоде. — К нам приехала профессиональная команда «Тамбов», за что им огромное спасибо. Благодаря клубу и городу мы во многом написали этот сценарий, потому что поехали туда и жили вместе с командой. У нас была уникальная возможность общаться с футболистами на запрещенные, довольно личные и деликатные темы. И мне захотелось, чтобы они были в кино.

Так вот они прилетели к нам после матча, по-моему, с «Балтикой», и подходит ко мне главный тренер Андрей Талалаев и говорит: «Ну что там? Мы сейчас быстро все сделаем, не переживай». Я его попросил объяснить команде, что возможно придется сделать три, пять, семь дублей одной комбинации. Ну и Талалаев сказал: «Да я тебя умоляю, мы быстро тут разведем, туда-сюда, комбинации простейшие». Проходит часа полтора — у ребят не получается, потому что нужно совместить три-пять камер, чтобы все сошлось: игроки в нужном месте, траектория мяча и прочее. Мы сознательно не прибегали к компьютерной графике. Я не верю, что можно нарисовать реальные мяч и сетку.

Прошло в итоге два-три часа, ребята промокшие, уставшие, по колено в грязи еле ноги волочили. А актеры наши уже привыкшие, они уже полгода в этом, подходят такие «Сейчас давай этот „Тамбов“ дернем, поиграем с ними после съемок». Это я про нагрузки, которые все испытывали на съемках, но проявляли терпение и мужество. У нас у актера во время съемок матча лопнула вена, выглядело это страшно, но все обошлось. Вот с таким отчаянием и отдачей все работали по много-много часов без пауз.

Ровно год назад мы приступили к съемкам «ТРЕНЕРА», а сегодня, через несколько часов мы сыграем премьеру. Съёмочная группа фильма: Вы лучшая в мире команда! Как же я Вас люблю! Вперёд Метеор!

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky)

12 Апр 2018 в 7:32 PDT «ОТ СТАДИОНА «КРАСНОДАРА» ОБАЛДЕЛ»

— Почему в финальном матче Кубка России клуб из ФНЛ «Метеор» из Новороссийска и московский «Спартак» играют на стадионе «Краснодар»? — Во-первых, это красиво. А во-вторых, я считаю, что это лучший стадион у нас в стране с точки зрения инфраструктуры и кинематографа. Мы посмотрели много стадионов, они все по-своему прекрасны и величественны, но «Краснодар» меня поразил. Как только я вошел в чашу и мне включили подсветку и музыку, я обалдел и понял, что финальную сцену хочу снимать только здесь.

А с что касается соперников, так мы, можно сказать, угадали. Команда из первого дивизиона уже точно будет играть в финале Кубка России в этом году. И, скорее всего, со «Спартаком». Когда эксперты читали сценарий, то не сильно верили в правдивость подобного финала. Оказывается, это вполне реально.

— Скрываете ли бюджет картины? Участвовало ли государство в создании фильма? — Никаких тайн здесь нет, бюджет — 390 миллионов рублей. Безусловно государство участвовало. Сначала было выделено 60 миллионов на развитие картины, затем, когда проект разросся, мы себе столько всего напридумывали, что в дальнейшем нам еще помогли холдинг ВГТРК и студия «Три Тэ».

ЧМ2018 #тренер #тренерфильм

Публикация от Danilakozlovsky (@danilakozlovsky)

24 Мар 2017 в 2:32 PDT «БУДУ БОЛЕТЬ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ И ОРАТЬ ДО ХРИПОТЫ»

— Это совпадение, что «Тренер» выходит перед чемпионатом мира? — Нет. Когда мы начинали готовить картину, для нас было принципиально, на чем мы будем строить дальнейшую маркетинговую кампанию. Думать об этом мы должны были еще перд съемками, потому что снять кино — это одна проблема, а убедить зрителя пойти на твой фильм с очень сложной для нашей страны темой — второе. Мы хотели выйти перед ЧМ, когда вся страна будет ждать этого уникального события. Для России большая честь проводить такого рода соревнование. И когда еще на нашем веку будет домашний чемпионат мира? У нас была амбиция стать главным фильмом перед чемпионатом мира, хотя, в сущности, это кино не о футболе. Думаю, зрители это поймут.

— С какими чувствами должны выйти зрители после просмотра «Тренера»? — Для меня как режиссера-постановщика было важно показать человеческую историю, где вид спорта не так уж и важен. Просто футбол для меня — одно из главных эмоциональных явлений в мире после театра и кинематографа. Но эта история о людях и отношениях между ними, их сложностях и проблемах, счастье, трагедии и воли. Совершенно не нужно разбираться в футболе, чтобы смотреть эту картину. Вообще об этом виде спорта можно не знать ничего.

А отношение к российскому футболу у нас всех сложное. Но когда я прихожу на стадион и вижу, с каким энтузиазмом люди поддерживают команды, веришь, что наши клубы способны показывать серьезные результаты, а сборная России — творить чудеса и дарить людям эмоции. Да, в последнее время это не бывает так часто. Но я из тех, кто верит в свою Россию в преддверии ЧМ-2018, я из тех, кто будет болеть и орать до хрипоты. Уверен, нас миллионы.