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Бывший парень Дженнифер Лоуренс впервые стал отцом
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Бывший парень Дженнифер Лоуренс впервые стал отцом 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Николас Холт (28), звезда фильма «Люди Икс» и сериала «Молокососы» (а еще бывший парень Дженнифер Лоуренс (27)), впервые стал отцом. Его девушка, модель нижнего белья Брайана Холли (24), родила ребенка.
О радостном событии журналу People рассказал анонимный источник: «Они старались сохранить эту новость в тайне, но оба вне себя от радости». Правда, официального подтверждения пока нет.
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Напомним, о романе Николаса и Брайаны стало известно в начале прошлого года. До этого Ник встречался с Дженнифер Лоуренс, с которой познакомился в 2011 году на пробах фильма «Люди Икс».
Они расстались спустя три года, но остались друзьями.
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/byvshij-paren-dzhennifer-lourens-vpervye-stal-ottsom/
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