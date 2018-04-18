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Назван полный состав жюри 71‐го Каннского фестиваля
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Назван полный состав жюри 71‐го Каннского фестиваля 

360tv.ru 34 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Актрисы Леа Сейду и Кристен Стюарт будут в жюри Каннского фестиваля. Кроме них в состав творческой комиссии вошли китайский актер Чанг Чен, американский писатель, режиссер и продюсер Ава Дюверней, певица Хаджа Нин из республики Бурунди, французский и российский режиссеры Робер Гедигян и Андрей Звягинцев. Об этом сообщила пресс‐служба ежегодного конкурса.
Возглавит жюри актриса Кейт Бланшет.
Жюри 71-го Каннского фестиваля приглашает пять женщин, четырех мужчин семи национальностей и с пяти континентов судить картины режиссеров, которые будут соревноваться друг с другом в первый раз, под председательством Кейт Бланшетт
— пресс-служба фестиваля.
Каннский фестиваль является одним из старейших и престижнейших ежегодных смотров в Европе. В этом году он пройдет с 8 по 19 мая. В этот раз в конкурсной программе участвует фильм Кирилла Серебряникова «Лето», посвященный жизни и творчеству Виктора Цоя.
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