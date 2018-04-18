Вин Дизель приступит к съёмкам четвертой части «Трёх иксов» в конце 2018 года

Компания актёра купила права на франшизу.

Кинокомпания The H Collective и студия Вина Дизеля One Race Films купили права на франшизу «Три икс» у Revolution Studios. Старт производства намечен на декабрь 2018 года. Дизель вернётся к роли Ксандера Кейджа, а постановщиком выступит Ди Джей Карузо, снявший предыдущую часть с подзаголовком «Мировое господство».

The H Collective пригласила продюсировать картину Марка Джонсона , который в прошлом занимался сериалом «Во все тяжкие» и фильмом «Хроники Нарнии». В съёмках также примут участие Руби Роуз, Нина Добрев и Дипика Падуконе, которые играли в последней части «Трёх иксов».

Revolution Studios сохранит права на первые три фильма франшизы «Три икса». Совокупные сборы картин составляют около миллиарда долларов. «Мировое господство» при бюджете 85 миллионов собрало больше 346 миллионов долларов. 164 миллиона пришлось на прокат в Китае, а в США фильм заработал лишь 44 миллиона долларов.

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