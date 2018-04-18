Фильм «Конек-горбунок»: концепт-арты и новые подробности 

Проект экранизации русской сказки «Конек-горбунок» получил финансирование от Фонда кино, и его съемки уже совсем скоро начнутся в Санкт-Петербурге. Создатели новой интерпретации классической истории поделились подробностями о съемках и показали концепт-арты будущей картины.
Работать над сказкой будет режиссер Олег Погодин, сценарий к ленте написал он же, совместно с Алексеем Бородачевым. Создатели решили отказаться от стихотворного жанра, но обещали сильно не отходить от текста оригинала, написанного Петром Ершовым.
Сразу понятно, что в фильме будут довольно впечатляющие спецэффекты — над ними трудится компания CGF, которая до этого работала над картинами «Время первых», «Экипаж» и «Викинг». Они создадут уникальные образы Жар-птицы, Рыбы-кита и, конечно, самого Горбунка. Это будет CG-персонаж, лицо и мимику которого возьмут с живого актера. Ранее сообщалось, что это будет Павел Деревянко, но теперь создатели сказали, что «не будут называть имя этого актера».
Также в фильме снимутся Михаил Ефремов (царь), Паулина Андреева (царь-девица), Ян Цапник (спальник), Олег Тактаров (воевода). К съемкам фильма команда приступит в июле, а закончить работу планируется уже к этому октябрю.
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