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Звезда «Дэдпула» снимется в сиквеле «Малефисенты»
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Звезда «Дэдпула» снимется в сиквеле «Малефисенты» 

Fancy Journal 1 час назад
Фото: Fancy Journal
Британский актер Эд Скрейн, известный по роли Фрэнсиса Фримена в «Дэдпуле», снимется в продолжении «Малефисенты». Кого именно сыграет актер держат в секрете, однако известно, что Скрейну досталась роль отрицательного персонажа.
Кроме Эда в сиквеле снимутся Анджелина Джоли и Эль Фаннинг. Режиссером фильма выступит Хоаким Роннинг («Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки»), а над сценарием работают Линда Вулвертон («Король Лев») и Джез Баттеруорт («Грань будущего»). Продюсирует проект Джо Рот.
Напомним, что оригинальная лента вышла на большие экраны в 2014 году. Кассовые сборы фильма в мировом прокате составили более 750 миллионов долларов при бюджете фильма в 180 миллионов. Подробности сюжета пока не раскрываются. Съемки планируют начать уже этой весной.
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