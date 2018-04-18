Марина Ладынина: правда ли, что карьеру советской актрисы загубил режиссер Пырьев

В кинематографической среде Иван Пырьев слыл не только талантливым режиссером, но и весьма любвеобильным и очень жестким человеком. Крутой нрав Пырьева в первую очередь отражался на самых близких людях. В числе прочих, под его горячую руку попала и его вторая супруга Марина Ладынина . Многие считают, что именно бывший муж загубил ее карьеру.

Стирка вместо экрана

До встречи с Иваном Пырьевым ни личная жизнь, ни карьера у Марины Ладыниной не очень-то складывались. В 1935 году на экраны вышел фильм «Вражьи тропы», где и сыграла недавняя выпускница ГИТИСа Ладынина. На съемочной площадке между ней и ее коллегой по картине Иваном Любезновым возникли теплые чувства. Вскоре молодые люди официально зарегистрировали свой брак. Однако вместе они пробыли совсем недолго. Пара распалась.

Но самое страшное произошло тогда, когда за эффектной Ладыниной стал ухаживать итальянский дипломат. Итальянец обожал советскую актрису и был настроен решительно. Он хотел увезти ее за границу. Сотрудники НКВД тут же вызвали актрису к себе и настойчиво ей порекомендовали с ними «дружить». Но Марина Алексеевна наотрез отказалась доносить на кого бы то ни было. Итальянец уехал, а Ладынину уволили из театра. Больше года ей пришлось зарабатывать на жизнь стиркой.

Счастливая встреча

Все изменилось после того, как судьба свела актрису с Пырьевым. В тот момент режиссер был женат, но Ладынина так увлекла его, что он бросился в омут с головой. Сама Марина Алексеевна, по ее собственным словам, тоже в Иване Александровиче души не чаяла. Однако тот с разводом и новой женитьбой не слишком торопился.

В 1938 году Ладынина родила от Пырьева сына, которого назвала Андреем и которому дала свою фамилию. Какое-то время после родов от обиды она пыталась порвать с режиссером, но Пырьев оказался очень настойчивым. В конце концов он все-таки ушел из семьи и зарегистрировал брак с Мариной.

С того момента Ладынина буквально взлетела на вершину славы. Ее талант оказался наконец замечен и востребован. Случилось это во многом благодаря тому, что актриса снялась в нескольких картинах своего мужа. «Богатая невеста», «Трактористы», «Свинарка и пастух» — вот неполный список Пырьевских шедевров, в которых играла его вторая супруга.

Уход из кино

Между тем сам Иван Пырьев свой нрав укротить не смог. До Ладыниной дошли слухи о том, что он снова ухаживает за актрисами. Несмотря на внушающий срок их брачного союза (более 17-ти лет) Марина Алексеевна ушла от режиссера. Тот долго вымаливал у жены прощение, но Ладынина так и не сдалась. Но самым странным в этой ситуации был тот факт, что их общий сын Андрей ушел жить к отцу.

После того, как супруги расстались, Ладынина больше ни разу не появилась ни в одной киноленте. Ходили слухи, что всесильный Пырьев запретил всем снимать его бывшую жену для того, чтобы ей насолить. Однако на самом деле в то время у Пырьева было слишком мало рычагов для столь жестокой мести. Он даже уже не являлся директором «Мосфильма». [С-BLOCK]

А секрет исчезновения Ладыниной оказался прост. Марина Алексеевна банально не желала стареть и уж тем более видеть этот процесс на экране. Она решила, что зрители должны запомнить ее молодой и красивой.

Но как бы Ладынина ни боялась старости, ей суждено было прожить долгую жизнь. Она ушла в 2003 году, за 3 месяца до своего 95-ого дня рождения.