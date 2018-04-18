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Эпичный «дзынь!»: откуда берутся звуки в кино
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Эпичный «дзынь!»: откуда берутся звуки в кино 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @oddiostudio
Кто и как делает все эти крутые "бум", бах" и хруст откусываемого яблока? Закулисье киношной озвучки раскрывает канадский блогер Стефан Фратичелли.
Звук открывающейся молнии:
А вот так создается звук рисования маркером по бумаге:
Один из пользователей задал блогеру резонный вопрос: наверняка у Стефана собралась уже целая коллекция базовых звуков, не проще ли их найти в папке на компьютере, чем перезаписывать каждый раз? Фратичелли с ответом не замедлил. Он сказал, что на самом деле звуков так много, что он уже не имеет никакой возможности структурировать свою цифровую библиотеку. Поэтому гораздо проще и быстрее подходящий звук все-таки перезаписать. Более того, так каждый звук получается совершенно индивидуальным. Ко всему прочему, ему это только в радость.
А вот и звук трясущейся чашки:
Учимся кататься на роликах:
С таким неоднозначным звуком передвигается какое-то малоприятное существо, не иначе. В самый раз для фильма ужасов:
У Стефана превосходная фантазия. Уже 15 лет он создает самые разнообразные звуки на своей студии. Фратичелли участвовал в работе над многими фильмами и сериалами. В его послужном списке создание звуков для киноленты "Сайлент Хилл", "Мой парень — псих", "Побег" и многих других.
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