Эпичный «дзынь!»: откуда берутся звуки в кино

Кто и как делает все эти крутые "бум", бах" и хруст откусываемого яблока? Закулисье киношной озвучки раскрывает канадский блогер Стефан Фратичелли.

Публикация от Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 7 Апр 2018 в 8:33 PDT Звук открывающейся молнии:

Публикация от Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 25 Мар 2018 в 9:07 PDT А вот так создается звук рисования маркером по бумаге:

Один из пользователей задал блогеру резонный вопрос: наверняка у Стефана собралась уже целая коллекция базовых звуков, не проще ли их найти в папке на компьютере, чем перезаписывать каждый раз? Фратичелли с ответом не замедлил. Он сказал, что на самом деле звуков так много, что он уже не имеет никакой возможности структурировать свою цифровую библиотеку. Поэтому гораздо проще и быстрее подходящий звук все-таки перезаписать. Более того, так каждый звук получается совершенно индивидуальным. Ко всему прочему, ему это только в радость.

А вот и звук трясущейся чашки:

Публикация от Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 5 Апр 2018 в 5:54 PDT

Публикация от Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 24 Дек 2017 в 7:14 PST Учимся кататься на роликах:

Публикация от Oddio Studio Inc. (@oddiostudio) 8 Ноя 2017 в 9:13 PST С таким неоднозначным звуком передвигается какое-то малоприятное существо, не иначе. В самый раз для фильма ужасов:

У Стефана превосходная фантазия. Уже 15 лет он создает самые разнообразные звуки на своей студии. Фратичелли участвовал в работе над многими фильмами и сериалами. В его послужном списке создание звуков для киноленты "Сайлент Хилл", "Мой парень — псих", "Побег" и многих других.