10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино» 

1/11 В самых первых кадрах мультфильма мы видим котообразный кактус, грустно призванный заменить Матроскина на подоконнике. Пока Дядя Федор поднимается, кактус успевает заметно развернуться и выдвинуться вперед. Странно, что это растение еще как правильно есть пончики советы не раздает, было бы забавно. Фото: Кадр из мультфильма

2/11 Когда художники не дорисовывают что-то, уже не нужное для повествования, это понятно. А как насчет дверного глазка, который изначально не имел каких-либо сюжетных функций? Помимо исчезновения этого полезного отверстия, входная дверь еще и странной конфигурацией отличается. Внутри она гладкая, а со стороны лестничной клетки — в узорах. Фото: Кадр из мультфильма

3/11 Залетал мячик в дверь по прямой траектории, внутри квартиры покатился в сторону, а потом просто взял и исчез. Здесь же начинаются метаморфозы ящика для посылок от «Почты России». Обратите внимание на цвета ленты! Кстати, вас не удивило, что в посылке предполагалось молоко? Это почтой-то? Фото: Кадр из мультфильма

4/11 Почему папа пытается надеть подгузник прямо на комбинезончик? Да еще и инструкцию к данному предмету спрашивает?! Нам это кажется очень странным, ведь Вера Павловна явно не вчера родилась, а многоуважаемый Павел буквально первый раз памперс надевает. Это не совсем ляп, конечно, но очень подозрительно. Фото: Кадр из мультфильма

5/11 А это просто ловушка, которая при срабатывании отодвинулась по потолку заметно дальше в правую сторону. Ерунда, конечно. Фото: Кадр из мультфильма

6/11 Вот Матроскин наливает чаек и пододвигает к себе сахарницу. Миг — капля на скатерти исчезает (ладно, это дело обычное), сахарница телепортируется обратно, а ложка и кружка Шарика поворачиваются в другую сторону, хотя он их не крутил. Фото: Кадр из мультфильма

7/11 За время произнесения фразы «А Печкин как поживает?» успела перепрыгнуть вазочка с печеньем «из города». Она вообще часто по столу перемещается без участия героев, и метод ее рисовки тоже как-то быстро меняется. Фото: Кадр из мультфильма

8/11 Вместе с электричеством из своего укрытия показалась и люстра. Смотрите, ракурс один, а на первом кадре она где-то боязливо прячется. Тем временем Матроскин ведет разговоры про подписчиков Шарика и амбарного хипстера, хотя парой сцен раньше не знал, что такое блог, спутав его с блохами. Ложка и вазочка продолжают перемещаться, также самовольно вертится самовар. Фото: Кадр из мультфильма

9/11 Помимо внезапно появившейся лампы, момент с возвращением света любопытен еще одним ляпом — свеча погасла сама собой, никто ее не задувал. А потом и вовсе пропала. Эх, Матроскин, ваши вещи — как молоко на плите. Отвернись — и убежали! На этих же кадрах можно проследить исчезновение кружки Шарика. Фото: Кадр из мультфильма

10/11 Ах, какое раздолье! И дверь резко видоизменилась, и домофон исчез, а кружка Шарика и свечка, пропавшие несколькими минутами раньше, вновь появились! А ручки на двери, кстати, нет в обоих случаях — как же звери изнутри закрываются? Фото: Кадр из мультфильма