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Вышел трейлер к хоррору «Реинкарнация»
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Вышел трейлер к хоррору «Реинкарнация» 

Fancy Journal 2 часа назад
Фото: Fancy Journal
Киностудия A24 опубликовала трейлер к предстоящему хоррору «Реинкарнация», главные роли в котором исполнили Тони Коллетт, Алекс Вулф, Энн Дауд и Гэбриел Бирн.
Фильм расскажет про членов семьи Грэхэм, которые после смерти матери узнают о страшном прошлом своих предков. И теперь всю семью преследует ужасное проклятие, от которого невозможно спастись.
«Реинкарнация» является полнометражным дебютом режиссера Ари Астера, который также написал сценарий к фильму. Продюсируют проект Кевин Скотт Фрайкс и Ларс Кнудсен. В российский прокат «Реинкарнация» выйдет 7 июня 2018 года.
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