Вышел трейлер к хоррору «Реинкарнация»

Фильм расскажет про членов семьи Грэхэм, которые после смерти матери узнают о страшном прошлом своих предков. И теперь всю семью преследует ужасное проклятие, от которого невозможно спастись.

«Реинкарнация» является полнометражным дебютом режиссера Ари Астера, который также написал сценарий к фильму. Продюсируют проект Кевин Скотт Фрайкс и Ларс Кнудсен. В российский прокат «Реинкарнация» выйдет 7 июня 2018 года.