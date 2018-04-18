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В РАМТе прошел спектакль для слабовидящих и незрячих людей
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В РАМТе прошел спектакль для слабовидящих и незрячих людей 

Газета.Ru 1 час назад
Новосибирский музыкальный театр представил в РАМТе спектакль «Безымянная звезда». Постановка адаптирована для слабовидящих и незрячих гостей. Узнать, что происходит на сцене, зрители могли с помощью тифлокомментариев в приложение «Искусство. Вслух» от Сбербанка. Это специальная программа, в которой диктор описывает действия артистов во время постановки.
"Искусство. Вслух" сопровождало восемь спектаклей в рамках театрального фестиваля «Золотая маска», последним из которых стала постановка «Безымянная звезда».
Приложение доступно для пользователей IOS и Android. Также в программе есть несколько фильмов и сериалов, однако пока эта опция доступна только пользователям Android.
Ранее сообщалось, что режиссер Кирилл Серебренников стал лауреатом премии «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа режиссера в опере» за постановку «Чаадский».
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