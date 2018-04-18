В РАМТе прошел спектакль для слабовидящих и незрячих людей

Новосибирский музыкальный театр представил в РАМТе спектакль «Безымянная звезда». Постановка адаптирована для слабовидящих и незрячих гостей. Узнать, что происходит на сцене, зрители могли с помощью тифлокомментариев в приложение «Искусство. Вслух» от Сбербанка . Это специальная программа, в которой диктор описывает действия артистов во время постановки.

"Искусство. Вслух" сопровождало восемь спектаклей в рамках театрального фестиваля «Золотая маска», последним из которых стала постановка «Безымянная звезда».

Приложение доступно для пользователей IOS и Android. Также в программе есть несколько фильмов и сериалов, однако пока эта опция доступна только пользователям Android.