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Виктор Сухоруков привезет «Старшего сына» в Салехард
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Виктор Сухоруков привезет «Старшего сына» в Салехард 

ИА Север-Пресс 1 час назад
Фото: ИА Север-Пресс
Народный артист России, любимец публики Виктор Сухоруков посетит Салехард, чтобы сыграть в спектакле «Старший сын».
Пьеса Вампилова, написанная ещё в 1967 году, пережила массу постановок, но больше всего известна по замечательной экранизации 1975 года с участием Евгения Леонова, Николая Караченцова и Михаила Боярского. В этот раз историю одной семьи, в которой нежданно-негаданно появляется «старший сын», разыграли актеры под руководством режиссера Павла Сафонова. В роли отца, которую когда-то исполнял Леонов, Виктор Сухоруков.
Спектакль по одной из культовых произведений Александра Вампилова поставил заметный режиссер Павел Сафонов, а сыграли в нем признанные мастера сцены. Помимо Виктора Сухорукова в нем принимают участие звезда театра и кино Ольга Ломоносова, примадонна театра Сатирикон под управлением Константина Райкина Агриппина Стеклова, Игорь Неведров и Роман Полянский хорошо известны зрителю по спектаклям Романа Виктюка.
Спектакль «Старший сын» пройдёт в Культурно-деловом центре 28 апреля в 19:00.
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