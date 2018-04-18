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Педро Альмодовар позвал Пенелопу Крус в свой новый проект
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Педро Альмодовар позвал Пенелопу Крус в свой новый проект 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
Известный испанский режиссер Педро Альмодовар определился с актерским составом своего нового фильма «Боль и слава / Dolor Y Gloria». Главные роли в 21-й картине мэтра сыграют его любимые актеры — Пенелопа Крус и Антонио Бандерас.
В центре истории окажется режиссер, который испытывает душевную пустоту из-за невозможности больше снимать кино. Воспоминания переносят его на десятилетия назад и возвращают к некогда любимым и близким людям.
Съемки драмы начнутся в июле.
Для Пенелопы Крус роль в фильме «Боль и слава» станет седьмой совместной работой с Педро Альмодоваром. Что касается Антонио Бандераса, то он снимется у испанского постановщика уже в восьмой раз.
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