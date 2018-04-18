Педро Альмодовар позвал Пенелопу Крус в свой новый проект

Антонио Бандерас. Известный испанский режиссер Педро Альмодовар определился с актерским составом своего нового фильма «Боль и слава / Dolor Y Gloria». Главные роли в 21-й картине мэтра сыграют его любимые актеры — Пенелопа Крус

В центре истории окажется режиссер, который испытывает душевную пустоту из-за невозможности больше снимать кино. Воспоминания переносят его на десятилетия назад и возвращают к некогда любимым и близким людям.

Съемки драмы начнутся в июле.

Для Пенелопы Крус роль в фильме «Боль и слава» станет седьмой совместной работой с Педро Альмодоваром. Что касается Антонио Бандераса, то он снимется у испанского постановщика уже в восьмой раз.