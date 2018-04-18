Мосгорсуд постановил экстрадировать голливудского продюсера в Армению 

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным решение Генеральной прокуратуры РФ о выдаче правоохранительным органам Республики Армения голливудского кинопродюсера Степана Мартиросяна, проходящего на родине по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости в среду его адвокат Дмитрий Рощин.
По словам защитника, его доверитель — гражданин Армении, который является достаточно известным в США кинопродюсером.
"С октября 2017 года он находится в московском СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве. Причиной его задержания является запрос из Республики Армения о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности по факту якобы совершенного мошенничества", — рассказал юрист.
Рощин и его подзащитный связывают уголовное преследование кинопродюсера на родине с его желанием снять фильм о президенте России.
"В Республике Армения он (Мартиросян — ред.) не живет с 1985 года, постоянно с семьей проживает в США, имеет в Америке вид на жительство. Обвинение его в мошенничестве явно является надуманным, поскольку оно касается деятельности кинопродюсера по созданию в 2011-2013 годах фильмов в США, а не в Армении. Он полагает, что его задержание является провокацией, инициированной спецслужбами США с целью сорвать съемки его фильма", — добавил адвокат Мартиросяна, отметив, что он располагает сценарием киноленты.
Сам Мартиросян считает, что в Армении его преследуют из-за того, что он собирался снять позитивный фильм о президенте России с участием голливудских звезд. В октябре 2017 года продюсер приехал в Россию, чтобы согласовать производство картины, заявил его адвокат.
По словам Рощина, мошенничество, в котором обвиняется Мартиросян в Республике Армения, исходя из предъявленного ему армянскими следователями обвинения, было совершено в 2011-2013 годах. Однако в это время Мартиросян находился в США и занимался съемками фильмов. Более того, уголовное преследование Мартиросяна было начато только в 2017 году, в момент, когда он официально заявил о том, что занимается съемками фильма о президенте России, а также ведет переговоры с голливудскими актерами об участии в съемках кинокартины.
В Верховном суде РФ 19 апреля состоится судебное заседание, где будет окончательно решаться вопрос о выдаче Степана Мартиросяна правоохранительным органам Армении.
Степан Мартиросян был исполнительным продюсером фильмов «Уцелевший» и «Город порока» с Марком Уолбергом в главных ролях, а также фильмов «Патруль», «Мерзлая земля» и «План побега», в которых приняли участие известные голливудские актеры, среди которых Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер и Джейк Джилленхол.