Мосгорсуд постановил экстрадировать голливудского продюсера в Армению

По словам защитника, его доверитель — гражданин Армении, который является достаточно известным в США кинопродюсером.

"С октября 2017 года он находится в московском СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве. Причиной его задержания является запрос из Республики Армения о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности по факту якобы совершенного мошенничества", — рассказал юрист.

Рощин и его подзащитный связывают уголовное преследование кинопродюсера на родине с его желанием снять фильм о президенте России.

"В Республике Армения он (Мартиросян — ред.) не живет с 1985 года, постоянно с семьей проживает в США, имеет в Америке вид на жительство. Обвинение его в мошенничестве явно является надуманным, поскольку оно касается деятельности кинопродюсера по созданию в 2011-2013 годах фильмов в США, а не в Армении. Он полагает, что его задержание является провокацией, инициированной спецслужбами США с целью сорвать съемки его фильма", — добавил адвокат Мартиросяна, отметив, что он располагает сценарием киноленты.

Сам Мартиросян считает, что в Армении его преследуют из-за того, что он собирался снять позитивный фильм о президенте России с участием голливудских звезд. В октябре 2017 года продюсер приехал в Россию, чтобы согласовать производство картины, заявил его адвокат.

По словам Рощина, мошенничество, в котором обвиняется Мартиросян в Республике Армения, исходя из предъявленного ему армянскими следователями обвинения, было совершено в 2011-2013 годах. Однако в это время Мартиросян находился в США и занимался съемками фильмов. Более того, уголовное преследование Мартиросяна было начато только в 2017 году, в момент, когда он официально заявил о том, что занимается съемками фильма о президенте России, а также ведет переговоры с голливудскими актерами об участии в съемках кинокартины.

В Верховном суде РФ 19 апреля состоится судебное заседание, где будет окончательно решаться вопрос о выдаче Степана Мартиросяна правоохранительным органам Армении.