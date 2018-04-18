Документальный фильм Лорны Такер повествует о жизни и карьере панк-дивы и легендарного дизайнера Вивьен Вествуд. Актриса Лукерья Ильяшенко пришла на премьеру в огромной черной толстовке и кроссовках Nike, модельер Маша Цигаль — в задорном канареечном миди-платье, а актриса Ольга Ефремова раскрыла тему панка и надела спортивный топ с колготками в сетку и джинсовыми шортами.
Среди первых зрителей фильма были Ольга Свиблова, Виктория и Антон Борисевичи, Игорь Гаранин, Илья Бачурин, Константин Гайдай и многие другие — ищи больше фото в нашей галерее! В широкий прокат фильм о Вивьен Вествуд выйдет 19 апреля.
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Фото:пресс-служба