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Ильяшенко пришла на премьеру фильма о Вествуд в толстовке oversiize, а Цигаль — в дерзком канареечном платье
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Ильяшенко пришла на премьеру фильма о Вествуд в толстовке oversiize, а Цигаль — в дерзком канареечном платье 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
Документальный фильм Лорны Такер повествует о жизни и карьере панк-дивы и легендарного дизайнера Вивьен Вествуд. Актриса Лукерья Ильяшенко пришла на премьеру в огромной черной толстовке и кроссовках Nike, модельер Маша Цигаль — в задорном канареечном миди-платье, а актриса Ольга Ефремова раскрыла тему панка и надела спортивный топ с колготками в сетку и джинсовыми шортами.
Среди первых зрителей фильма были Ольга Свиблова, Виктория и Антон Борисевичи, Игорь Гаранин, Илья Бачурин, Константин Гайдай и многие другие — ищи больше фото в нашей галерее! В широкий прокат фильм о Вивьен Вествуд выйдет 19 апреля.
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Фото:пресс-служба
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