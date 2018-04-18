«Мстители: Война бесконечности»: парад супергероев

В ожидании фильма «Мстители: Война бесконечности» «Киноафиша» решила освежить в памяти состав супергеройской команды. Напомним, в грядущем фильме Мстители, Доктор Стрендж и Стражи Галактики объединяют свои силы против безумного титана Таноса.

Состав Мстителей постоянно меняется: например, в первой команде были Капитан Америка, Черная вдова, Соколиный Глаз, Тор, Железный Человек и Халк. С каждым фильмом число участников команды мечты растет, а «Войне бесконечности» количество супергероев просто зашкаливает! Самое время вспомнить кто есть кто.

Мстители: первый созыв

Железный человек

Самый долгоиграющий персонаж — Железный человек (Тони Старк). Его играет блестящий артист Роберт Дауни-младший. Впервые актер примерил на себя образ Железного человека в одноименной ленте 2008 года, после чего надолго «застрял» во франшизе. За «Железным человеком» последовали: «Железный человек 2» (2010), «Мстители» (2012), «Железный человек 3» (2013), «Мстители: Эра Альтрона» (2015), «Первый мститель: противостояние» (2016), «Человек-паук: Возвращение домой» (2017).

Капитан Америка

Капитан Америка — «мирское» имя которого Стив Роджерс — амплуа актера Криса Эванса . Эванс пришел в мир супергероев в 2005 году, сыграв Человека-факела в «Фантастической четверке». Эту роль актер повторил в сиквеле 2007 года. А уже в 2011 году Эванс стал Капитаном Америка в картине «Первый мститель», затем появился еще в четырех фильмах киновселенной. В грядущей «Войне бесконечности» Капитан Америка станет Кочевником.

Тор и Локи

Любимая парочка многих фанатов и поклонниц — сводные братья Локи и Тор. Локи в исполнении Тома Хиддлстона считается одним из лучших злодеев киновселенной Марвел. Харизматичный Локи не только «бодается» с братом, но и иногда помогает ему, а в итоге и вовсе сражается за благое дело в составе Мстителей. Впервые Том Хиддлстон примерил на себя образ Локи в фильме «Тор» (2011), затем появился в четырех картинах киновселенной. Его доброго, харизматичного, но простоватого брата Тора сыграл Крис Хемсворт . Оба персонажа задействованы в лентах: «Тор», «Мстители», «Тор 2: Царство тьмы», «Мстители: Эра Альтрона» и «Тор: Рагнарёк». Примечательно, что Локи, хоть и считается злодеем в большей части лент киновселенной, имеет армию фанатов чуть ли не большую, чем у сводного брата.

Не обойдется действие и без Зеленого Великана. Марк Руффало уже в пятый раз станет Халком (он же Брюс Бреннер). Его персонаж заявлен также в фильме «Мстители 4», премьера которого состоится в 2019 году, а фанаты надеятся и на участие Беннера в сольном фильме о Черной Вдове.

Соколиный глаз

В первой команде чудом выживали два персонажа без новороченных костюмов, генетических экспериментов и божественного происхождения — одна из самых известных смертоносных красоток с сильной слабостью к зеленым монстрам Черная Вдова и очень меткий и изворотливый Соколинный Глаз. Персонаж Джереми Реннера не появился ни в тизере, ни в трейлере «Войны бесконечности», и вокруг его судьбы ходит много слухов, а фанаты беспокоятся за жизнь «пенсионера». Пока лишь известно, что в новом фильме ему изменили костюм и прическу.

Черная Вдова

После событий «Противостояния» Соколиный глаз и Черная вдова находятся в бегах. Роль Черной вдовы Наташи Романовой досталась Скарлетт Йоханссон . Актриса успешно вжилась в образ и сыграла в пяти фильмах киновселенной. В «Войне бесконечности» у ее героини снова изменится цвет волос и костюм.

Мстители: второе поколение

После событий Эры Альтрона команда мстителей несколько увеличилась, что, в прочем, пошло ей только на пользу.

Алая Ведьма и Вижен

Почти всемогущая (если брать в рассчет силы обоиих) и несколько странная пара из Алой Ведьмы и Вижена продолжит покорять сердца зрителей. Элизабет Олсен , сестра тех самых знаменитых близняшек, в роли Алой ведьмы засветилась в фильмах киновселенной 2 раза. Судя по трейлеру, ее героиня будет продолжать роман с андроидом Виженом ( Пол Беттани ). Вижен стал результатом экспериментов Старка и также появился уже в дух фильмах: «Мстители: Эра Альтрона» и «Первый мститель: Противостояние».

Зимний солдат

Зимний солдат, которого играет Себастьян Стэн , в «Войне бесконечности» обзаведется новым протезом руки. Стэн сыграет Баки Барнса уже в пятый раз. Еще один из старожилов киновселенной, Воитель Джеймс Роуд — его сыграл Дон Чидл — появится на экране уже в пятый раз. В фильме «Первый Мститель: Противостояние» Воитель получил сильнейшую травму. Этот персонаж примет участие в четвертых мстителях. Уже в пятый раз в киновселенной объявится Сокол Сэм Уилсон, которого играет Энтони Маки

Добавятся в состав звездной команды и персонажи «Черной Пантеры»: Т'Чалла ( Чедвик Боузман ), Окойе (Данай Гурира) и Шури (Летишиа Райт) также внесут свою лепту в общее дело. Для Черной Пантеры это уже третье появление в киновселенной. Звезда сериала «Как я встретил вашу маму» Коби Смолдерс сыграет агента Марию Хилл теперь уже несуществующей организации «Щ. И. Т.».

Стражи Галактики

Гамора

В новом фильме будут и Стражии Галлактики в полном составе. Зои Салдана примерила образ Гаморы — приемной дочери Таноса. Ее персонаж появляется во вселенной уже в третий раз. Еще одна дочь Таноса — Небула ( Карен Гиллан ) — будет участвовать и в следующих «Мстителях».

Грут и Ракета

Вин Дизель озвучит Грута: в фильме этот персонаж появится в образе подростка. А Брэдли Купер в третий раз озвучит Реактивного Енота: «Ракета» известен зрителям по «Стражам Галактики» (2014). Дэйв Батиста в третий раз сыграет Дракса. Помимо этого, актер отметится и в четвертых «Мстителях». Новичок в составе Стражей Галактики — Пом Клементьефф в образе Мантис появится во второй раз, но зато выступит в следующих «Мстителях».

Коллекционер

Бенисио дель Торо в третий раз сыграет Танелиира Тивана (он же Коллекционер) — персонажа, собирающего различные реликвии. Впервые актер пример на себя эту роль в фильме «Тор 2: Царство тьмы» (2013). Звездный лорд, он же Питер Квилл, в исполнении Криса Прэтта появится на экране в третий раз. Его персонаж из Стражей Галактики также будет участвовать в фильме «Мстители 4».

Новички

Человек-муравей

Человек-муравей Скотт Лэнг начал свою историю в кинематографической вселенной относительно недавно, в 2015 году, когда на экраны вышел одноименный сольный фильм о супергерое. Актер Пол Радд воплотил этот образ также в фильме «Первый мститель: Противостояние» (2016). Помимо «Войны бесконечности», супергерой будет задействован в ленте «Человек-муравей и Оса». Партнершей по фильму станет звезда сериала «Остаться в живых» Эванджелин Лилли, которую мы не увидим в «Войне бесконечности», как впрочем, и капитана Марвел.

Человек-Паук

Том Холланд в образе Человека-паука появится в киновселенной уже в третий раз. Известно, что Тони Старк даст ему новый костюм. Этот персонаж также появится в «Веноме», «Мстителях 4» и пока что безымянном сиквеле о Человеке-пауке. К слову, в «Войне бесконечности» мы увидим школьного друга Питера Паркера Неда Лидса (Джейкоб Баталон).

Доктор Стрендж

В третий раз киновселенную украсит и Шерлок супергеройского мира Доктор Стрэндж, образ которого воплотил британский актер Бенедикт Камбербэтч . В «Войне бесконечности» Маг станет еще более могущественным и увеличит свои способности «договариваться». В картине будет задействован и его коллега: мастер мистических искусств и библиотекарь Вонг (его играет Бенедикт Вонг ).

Злодеи

Танос

Джош Бролин , любимый актер братьев Коэн, сыграл безумного титана Таноса. Впервые потерявший рассудок злодей засветился в «Стражах Галактики» (2014), затем объявился в фильме «Мстители: Эра Альтрона» (2015). Уже известно, что Танос появится в четвертых «Мстителях». (К слову, в грядущем сиквеле «Дэдпула» Бролин сыграет тоже не самого доброго персонажа — Кейбла).

Черный орден

В «Войне бесконечности» покажут участников Черного ордена — приспешников Таноса. В него входят суперзлодеи: Проксима Полночная ( Кэтрин Уинник ), Эбони Мо (Том Вон-Лорор) и Кул Обсидиан (Терри Нотари).

«Мстители: Война бесконечности» выйдет в российский прокат 3 мая 2018 года.