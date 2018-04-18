Молодежная палата Хорошево-Мневников организовала киноклуб для Совета ветеранов района

Члены и резервисты Молодежной палаты Хорошево-Мневников провели мероприятие «Российский спорт в кино» для членов Совета ветеранов района.

— Мероприятие прошло на базе центра досуга и спорта «Возрождение». Был показан российский художественный фильм 2013 года режиссера Николая Лебедева «Легенда № 17», который основан на реальных событиях и рассказывает о восхождении к славе советского хоккеиста Валерия Харламова и о первом матче суперсерии СССР — Канада 1972 года. Участники окунулись в свое детство и вспомнили, как это было на самом деле, — сообщил председатель Молодежной палаты Алексей Козлов

Завершилось мероприятие чаепитием. (ео)