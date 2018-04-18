Gucci и скульптор Маурицио Каттелан проведут выставку в Китае 

В Шанхае 10 октября откроется выставочный проект «The Artist is Present» при поддержке Gucci, куратором которого выступит итальянский художник Маурицио Каттелан. К выставке режиссер Юри Анкарани снял — целиком на iPhone — короткометражный фильм. В нем Каттелан ищет себя в китайском городе, исследует разничие между изображением и реальностью и роль имитации: локация проекта была выбрана именно из-за того, что Шанхай является «столицей подделок». Других подробностей о загадочном выставочном проекте пока нет.