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Gucci и скульптор Маурицио Каттелан проведут выставку в Китае
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Gucci и скульптор Маурицио Каттелан проведут выставку в Китае 

The Blueprint 1 час назад
Фото: The Blueprint
В Шанхае 10 октября откроется выставочный проект «The Artist is Present» при поддержке Gucci, куратором которого выступит итальянский художник Маурицио Каттелан. К выставке режиссер Юри Анкарани снял — целиком на iPhone — короткометражный фильм. В нем Каттелан ищет себя в китайском городе, исследует разничие между изображением и реальностью и роль имитации: локация проекта была выбрана именно из-за того, что Шанхай является «столицей подделок». Других подробностей о загадочном выставочном проекте пока нет.
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