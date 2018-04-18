«Я играю сына Бориса Годунова»: актер из Перми снимается в сериале вместе с Сергеем Безруковым

Актер Илья Ильиных , окончивший пермский институт культуры, снимается в сериале «Годунов». У молодого человека роль второго плана, но он счастлив работать в кадре с такими опытными и известными коллегами как Сергей Безруков и Светлана Ходченкова . Ожидается, что картина с участием пермяка выйдет на телеканале «Россия 1» осенью 2018 года.

Илье Ильиных 24 года. Он родился в Краснокамске и с отличием окончил пермский институт культуры. Илья дебютировал в кино, еще учась на втором курсе — исполнил роль школьника Овечкина в экранизации романа Алексея Иванова

Илья Ильиных исполнил роль Овечкина в фильме «Географ глобус пропил» — это был его дебют в кино

— На четвертом курсе мы с ребятами из института уехали в Москву на театральный фестиваль «Твой шанс». Там меня заметил кастинг директор с Мосфильма и утвердил на главную роль в военной драме «В далеком сорок пятом… Встречи на Эльбе», — вспоминает пермяк. — Мне предстояло сыграть молодого лейтенанта Юрия Никитина , который после назначения комендантом следит за порядком в небольшом городе. Поэтому после госэкзаменов я улетел в Польшу на съемки, затем сразу переехал в Москву.

В фильме «В далеком сорок пятом… Встречи на Эльбе» пермяк исполнил роль коменданта, который следит за порядком в городе

После этого Илья участвовал еще в нескольких интересных проектах, например, играл в сериале «София» канала «Россия 1». Также актер играет ведущего персонажа одной из серий многосерийной ленты «Практика» о жизни больницы, которая скорой выйдет на «Первом канале».

Сейчас парень работает в московском областном театре юного зрителя под руководством Нонны Гришаевой и снимается в сериале «Годунов». Его премьера запланирована на осень этого года.

Также Илья снялся в сериале «София», который вышел на канале «Россия 1»

— Меня позвали на кастинг, и я прошел, — говорит Илья. — В сериале я — сын Бориса Годунова . О характере персонажа по условиям контракта я не могу рассказать, но отмечу, что картину делают очень качественной, интересной, со звездным актерским составом. Мне уже довелось поработать в кадре с Сергеем Безруковым и Светланой Ходченковой. Эти люди — ходячее пособие по актерскому мастерству. Они делают все с огромным профессионализмом: начиная от приезда на площадку и заканчивая командой «Стоп». Что получится из нашей совместной работы, можно будет посмотреть на канале «Россия 1».

Пермяк Илья Ильиных на съемках «Годунова» познакомился с актрисой Ириной Пеговой

Несмотря на то, что Илья Ильиных живет в Москве, он регулярно дает спектакли в Прикамье. У молодого человека и нескольких его товарищей есть свой театр «Гистрион». У него нет своего помещения, поэтому актеры гастролируют по площадкам в городах и поселках края.

Илья — молодой отец. Он рассказывает о жизни своей семьи в Instagram

Кроме того, Илья — блогер. Он ведет страничку в Instagram, где рассказывает о том, каково быть молодым отцом.