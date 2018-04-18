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На Северном Кавказе снимают аналог фильма «Форсаж»
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На Северном Кавказе снимают аналог фильма «Форсаж» 

Южный автомобиль 53 минуты назад
Известный российский рэпер Денис Устименко-Вайнштейн, выступающий под псевдонимом Джиган, приехал в Ставрополь на суперкаре Lamborghini Aventador S. Фотографии сразу с двуми суперкарами артист разместил на своей странице в социальной сети. Стоимость каждого из автомобилей превышает 20 миллионов рублей. Известно, что в Ставропольский край, который входит в состав СКФО, Джиган приехал для съемок в программе DSC OFF блогера Гурама Инцкирвели.
Аудитория блогера более миллиона человек. Он признанный специалист в мире автомобилей, организатор и ведущий многочисленных соревнований по дрэг-рейсингу. Ранее блогер заявил, что собирается снять в Голливуде фильм с участием дорогостоящих суперкаров. «Конечно, для меня большая честь быть участником большого голливудского проекта! Я абсолютно уверен, что это станет новым этапом в развитии российских автогонок, тем более, нам есть что показать и о чем рассказать в кадре», — говорит Гурам. Бюджет фильма составляет порядка 25 млн долларов. Съемки планируются в России, США, Гонконге. Возможно, съемки на Ставрополье войдут в финальную версию фильма.
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