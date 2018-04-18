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«Режиссерский дебют»: вышел первый трейлер «Собибора» с Константином Хабенским
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«Режиссерский дебют»: вышел первый трейлер «Собибора» с Константином Хабенским 

Eva.ru 50 минут назад
Фото: Eva.ru
В сети представили первый трейлер военной драмы «Собибор», режиссером которого выступил известный актер Константин Хабенский. Он также сыграл главную роль в фильме, где снимались Мария Кожевникова, Кристофер Ламберт и Фелисе Янкелль. Видеоролик понравился многочисленным кинолюбителям.
Премьеру нашумевшей ленты «Собибор» многие кинозрители ждут с большим нетерпением. Она состоится уже 3 мая, а сейчас у всех желающих есть возможность увидеть первый трейлер картины, в которой описаны реальные события. Напомним, осенью 1943 года в польском концлагере при поддержке Александра Печерского произошло единственное успешное восстание. Военнослужащий организовал протест против фашистов, когда узнал, что лагерь вскоре ликвидируют, а людей уничтожат. Благодаря смелости и целеустремленности Печерского спаслись около 300 узников. Эта история положена в основу фильма «Побег из Собибора» (1987), главную роль в котором сыграл Рутгер Хауэр. В новом фильме герой Константина Хабенского влюбляется в девушку по имени Люка, которую он после войны увидит уже перед самой смертью.
Константина Хабенского часто приглашают сниматься именитые режиссеры, но сам он в качестве постановщика выступил впервые. В соцсетях высоко оценили его дебютную работу и хотят как можно скорее увидеть ленту целиком: «Класс, так играет реалистично, обожаю этого актера». «Он прекрасно вошел в роль, это должен быть очень успешный фильм».
«Мне интересна история борьбы с фашизмом, очень хочу посмотреть». «Вау, это будет нечто, уверена. Хочу увидеть режиссерский дебют любимого артиста». «Хабенский — отличный актер, харизматичный и очень талантливый, так что я жду фильм с нетерпением!»
Месяцами ранее вышел фильм «Селфи», снятый по мотивам книги Сергея Минаева, в котором также снимался Константин Хабенский. К сожалению, зрители остались разочарованы картиной, но им понравилось, как выглядела актриса Анна Михалкова, которая получила много лестных отзывов о своей внешности и игре.
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