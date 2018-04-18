Кинопремьеры недели: «Тренер» Козловского и трагикомедия из Ирана

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости . Дебютный фильм Данилы Козловского «Тренер», трагикомедия иранского режиссера Мани Хагиги «Свинья», детектив «Опасный бизнес», триллер «Логово монстра» и драма «Точка невозврата» выходят на экраны российских кинотеатров на этой неделе.

Тренер

Дебютная картина известного российского актера Данилы Козловского рассказывает об игроке "Спартака" Юрии Столешникове , который в решающий момент матча не забил пенальти. Его дисквалифицировали, но через два года после «ссылки» пригласили стать тренером в региональной команде «Метеор».

В интервью порталу Sports.ru Козловский резко отозвался о тех, кто критикует трейлер киноленты. Он заявил, что не ожидал такой негативной реакции россиян. Однако впоследствии оказалось, что на большинство кинокритиков картина произвела хорошее впечатление.

По мнению журналистов, Козловскому удалось не только качественно снять кино про спорт, но и показать человеческую драму и борьбу против пассивности окружающих, фильм вышел духоподъемным, хотя местами излишне пафосным и затянутым.

Свинья

По сюжету нового фильма иранского режиссера Мани Хагиги, в Тегеране один за другим погибают модные кинематографисты. Однако некогда опального, а сейчас просто забытого режиссера Хасана страшит не смерть, а то, что серийный убийца игнорирует его: неужели он недостаточно талантлив? Он готов на все, лишь бы вернуть былую славу. Вскоре ситуация разворачивается на 180 градусов — и на него падают подозрения в череде трагедий.

Провокатор Мани Хагиги прошелся по всем болевым точкам эпохи Instagram, иронично «пожертвовав» даже собственной персоной ради смеха. Мировая премьера сатирической комедии «Свинья» состоялась в основном конкурсе Берлинского кинофестиваля, где режиссера принимали уже в четвертый раз.

Опасный бизнес

В дебюте Нэша Эдгертона рассказывается история клерка фармацевтической компании Гарольда ( Дэвид Ойелоуо ), который по заданию своей эффектной начальница ( Шарлиз Терон ) отправляется в Мексику, чтобы лично привезти в Америку уникальную формулу, за которой гоняется весь мир. Он решает инсценировать собственное похищение и потребовать выкуп у компании, однако вместо этого его босс отправляет за ним наемника в исполнении Шарлто Копли

Критики не оценили режиссерский дебют — на Rotten tomatoes Эдгертону поставили всего 5,1 балла из 10. Рецензенты отмечают, что фильм не достоит такого хорошего актерского состава и запутывается в собственном сюжете.

Логово монстра

Парковщик в исполнении Роберта Шиена вместо того, чтобы прислуживать клиентам, грабит их дома. Однажды он выбирает неподходящий дом одного из своих клиентов, которого сыграл Дэвид Теннант . У него воришка обнаруживает истерзанную девушку (Кэрри Кондон), однако, боясь попасть в тюрьму, он убегает и докладывает об этом в полицию. Стражи порядка проверяют дом, но ничего не находят, однако незадачливого парковщика теперь преследует опасный похититель, который хочет ему отомстить. Режиссером фильма выступил автор картины «Геошторм» Дин Девлин

Точка невозврата

На сайте Rotten tomatoes картине поставили 6,8 балла из 10. По словам критиков, «Точка невозврата» сочетает в себе увлекательный и очень напряженный сюжет и талантливую игру актеров.