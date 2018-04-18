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В Выхине-Жулебине покажут фильмы с Георгием Вициным
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В Выхине-Жулебине покажут фильмы с Георгием Вициным 

Управа района Выхино-Жулебино 38 минут назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
В воскресенье, 22 апреля, в Культурном центре «Лидер» на Лермонтовском проспекте, дом 2, корп.2 состоится показ фильмов с участием Георгия Вицина, а также лекция о жизни артиста.
— Великое множество персонажей и героев, чьи реплики стали крылатыми фразами, воплотил на экране Георгий Вицин. На кинолекции Культурного центра «Лидер» вы увидите знаменитые роли легендарного артиста и узнаете много интересного о его жизненном пути, — рассказала пресс-секретарь центра Анна Гуляева.
Начало в 18.00. Необходима регистрация. (то)
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