Дженнифер Гарнер отпраздновала день рождения и снова стала мемом

Дженнифер Гарнер не прочь посмеяться над собой даже в собственный день рождения: вчера актрисе исполнилось 46 лет, и в ее Instagram появился снимок, на котором Джен, очевидно, готовится к празднику. «Мое лицо, когда мне говорят: ты добрая, ты умная, ты так важна для нас!» — написано на фото, где Дженнифер позирует с полуприкрытым глазом, в домашней футболке и в бигуди на голове.

«У меня такое же ощущение каждый год», «С днем рождения, Дженнифер! Ты прекрасна в любом виде, даже в таком», «Сделать мем про себя, пока это не сделали другие? Хитрый план!» — комментировали подписчики.

К слову, сам день рождения Джен провела максимально просто, устроив вечеринку с пиццей для своих друзей, близких и детей — 12-летней Вайолет, 9-летней Серафины и 6-летнего Сэмюэля. «Это были просто домашние посиделки на заднем дворе с кучей воздушных шаров, ничего сверхъестественного», — рассказала актриса.

Прекрасно понимаем, почему Гарнер захотелось именно такого расслабленного формата праздника: ее рабочий график напряжен как никогда. После роли в комедийной драме «С любовью, Саймон», премьера которой состоялась в прошлом месяце (пока неизвестно, выйдет ли фильм в прокат в России), Дженнифер снимается в триллере Peppermint — он выйдет в сентябре. Помимо этого, Гарнер еще и задействована в небольшом комедийном сериале Camping от HBO, режиссером которого стала Лена Данэм… И это не считая собственной линии органического детского питания Once Upon a Farm, которую актриса запустила в прошлом году, и сотрудничества с фондом Save the Chidren, который занимается правами детей и детским образованием! В общем, остается только удивляться, откуда после этого Дженнифер находит силы еще и на то, чтобы вести собственный проект под названием Pretend Cooking Show, где делится кулинарными успехами и провалами в непринужденной домашней обстановке. Похоже, в сутках у нее явно больше, чем 24 часа…

