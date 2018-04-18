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Ларс фон Триер готовит проект «Этюды»
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Ларс фон Триер готовит проект «Этюды» 

Киноафиша 27 минут назад
Фото: Киноафиша
Скандально известный датский режиссер Ларс фон Триер признался, что работа над полнометражной лентой «Дом, который построил Джек» вымотала его. Постановщик снова стал пить и впал в депрессию.
Тем не менее, сейчас Ларс фон Триер работает над проектом «Этюды». В него войдут 10 черно-белых экспериментальных короткометражек. Сниматься в проекте будут актеры из скандинавских стран.
Фильм «Дом, который построил Джек» рассказывает о жизни как о чем-то чудовищном и лишенном всякой надежды. В ленте снялись Мэтт Диллон, Ума Турман, Райли Клио и Бруно Ганц.
Режиссер отказался показывать свой фильм на Каннском кинофестивале.
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