Ларс фон Триер готовит проект «Этюды»

Скандально известный датский режиссер Ларс фон Триер признался, что работа над полнометражной лентой «Дом, который построил Джек» вымотала его. Постановщик снова стал пить и впал в депрессию.

Тем не менее, сейчас Ларс фон Триер работает над проектом «Этюды». В него войдут 10 черно-белых экспериментальных короткометражек. Сниматься в проекте будут актеры из скандинавских стран.

Режиссер отказался показывать свой фильм на Каннском кинофестивале.