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У «Барашка Шона» будет вторая часть
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У «Барашка Шона» будет вторая часть 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Барашек Шон вернется на экраны, причем уже следующей весной! Подробностей о проекте пока мало, известно только то, что Шону и его стаду предстоит встретиться с инопланетянами и отразить их вторжение. Скорее всего, в одиночку.
Первая часть пластилинового творения по идее Ника Парка вышла в 2015-ом году и стала своеобразным дополнением к одноименному сериалу. Основная фишка франшизы — герои не разговаривают друг с другом «по-человечьи». Они блеют, мекают и активно выражают эмоции мимикой. А значит — их действия понятны даже самым маленьким.
У руля останутся те же люди, что выпустили первую часть и сериал — Ричард Старзак в кресле режиссера, Ник Парк в роли сценариста, озвучивать блеянье Шона продолжит Джастин Флетчер. Мультфильм «Барашек Шон 2» должен выйти в мировой прокат 4 апреля 2019-ого года.
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