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Александр Ревва с дочками озвучит фильм про насекомых
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Александр Ревва с дочками озвучит фильм про насекомых 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
Российский актер и шоумен Александр Ревва вместе со своими двумя дочками озвучит документальный французский фильм о жизни насекомых — «Баттерфляймания». Картина предназначена для детей и будет легким языком рассказывать о жизни букашек с забавными комментариями самих бабочек и жучков.
Источник: R & K  «Баттерфляймания» выйдет в кино 13 сентября. Кстати, 2018-ый — это прямо какой-то год букашек в анимации. Начиная с «Тайной жизни насекомых», продолжая «Пчелкой Майей» (17 мая), «Руби и повелителем воды» (9 августа) и «Баттерфляйманией». Мультиков о насекомых в этом году почти столько же, сколько о птичках!
А еще у «Пчелки Майи и Кубка Меда» вышел полноценный трейлер, вот он:
Источник: KINOMAGIA
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