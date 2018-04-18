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Мослекторий покажет лекцию режиссера Александра Митты о формуле успешного кино
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Мослекторий покажет лекцию режиссера Александра Митты о формуле успешного кино 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
20 апреля в парке «Зарядье» состоится лекция кинорежиссера и сценариста Александра Митты в рамках проекта «Мослекторий». Тема обсуждения — «Во всем виноват сценарий или формула успешного кино».
Кинорежиссер, сценарист, актер, народный артист Российской Федерации Александр Митта известен своими работами над фильмами «Друг мой, Колька!», «Без страха и упрека», «Гори, гори, моя звезда», «Экипаж», «Граница. Таежный роман» и другими. На лекции режиссер расскажет о своем творчестве и киноиндустрии, создании сценариев и частых ошибках, которые допускают создатели фильмов.
Прямую трансляцию смотрите 20 апреля в 18:00 на этой странице или на сайте «Мослектория». Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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