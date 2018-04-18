Ещё
Эмир Кустурица заявил, что хочет снять фильм о России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Эмир Кустурица заявил, что хочет снять фильм о России 

АиФ Архангельск 1 час назад
Фото: АиФ Архангельск
Известный югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица, частый гость в России, на днях принял участие в Большом Пасхальном фестивале в Архангельске и заявил, что собирается снять фильм о России. Об этом сообщает Российская Газета.
Перед началом концерта Эмир Кустурица пообщался с журналистами. Реакция режиссера на реплику одного из журналистов о том, хотел бы он снять фильм в России, была живой и непосредственной. Он в очередной раз отметил, что всегда испытывал желание осуществить эту затею, но не знает, каким образом к этому подступиться.
«Следующий фильм я буду делать в Шанхае. Это будет фильм о том, как князь Мышкин стал Раскольниковым. Очень серьёзная работа. Когда я буду делать фильм в Китае, это будет русский фильм. На китайском», — рассказал Кустурица. Его слова приводит ИА «Регион29».
АиФ Архангельск: последние новости
Какую компенсацию выплачивают жёнам военнослужащих в Архангельске? Пишу вам с фронта: газета «АиФ в Архангельске» собирает военные письма Архангельский проект «Живое слово театра» получил грант Росмолодёжи
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»7
Секс по-настоящему в кино32
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»1
Три великие бабушки советского кино
Никто не пришел попрощаться: судьба Георгия Вицина79
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
01:14
Орбакайте подает дурной пример дочери
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение