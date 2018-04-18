Эмир Кустурица заявил, что хочет снять фильм о России

Известный югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица , частый гость в России, на днях принял участие в Большом Пасхальном фестивале в Архангельске и заявил, что собирается снять фильм о России. Об этом сообщает Российская Газета.

Перед началом концерта Эмир Кустурица пообщался с журналистами. Реакция режиссера на реплику одного из журналистов о том, хотел бы он снять фильм в России, была живой и непосредственной. Он в очередной раз отметил, что всегда испытывал желание осуществить эту затею, но не знает, каким образом к этому подступиться.

«Следующий фильм я буду делать в Шанхае. Это будет фильм о том, как князь Мышкин стал Раскольниковым. Очень серьёзная работа. Когда я буду делать фильм в Китае, это будет русский фильм. На китайском», — рассказал Кустурица. Его слова приводит ИА «Регион29».