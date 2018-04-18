Московский международный кинофестиваль. Досье

ТАСС-ДОСЬЕ. 19 апреля 2018 года открывается 40-й Московский международный кинофестиваль.

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) проводится ежегодно, является единственным российским киносмотром, имеющим аккредитацию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров.

История ММКФ

В конце 1950-х годов по инициативе Екатерины Фурцевой (в 1960-1974 годы — министр культуры СССР) было принято решение возродить Московский кинофестиваль. Фестиваль 1935 года не включается в официальную хронологию, поэтому первый порядковый номер носит киносмотр, открывшийся в Москве 3 августа 1959 года. Главную награду (Большой приз) получила драма Сергея Бондарчука «Судьба человека», снятая по одноименному рассказу Михаила Шолохова

С 1959 года до 1995 год киносмотр проводился регулярно один раз в два года, чередуясь с фестивалем в Карловых Варах (Чехия). В 1972 году мероприятию была присвоена аккредитация высшего класса «A» Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров.

В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. В 1999 году его президентом стал режиссер Никита Михалков , с этого момента ММКФ проходит каждый год.

Награды

В 1969 году главная награда ММКФ получила название «Золотой приз». С 1989 года главным призом является статуэтка «Золотой Святой Георгий» (этот святой изображен на гербе Москвы). В 2016 году для наград ММКФ был разработан новый дизайн. Главный приз выполнен из драгоценных металлов.

Кроме приза за лучший фильм основной конкурсной программы, на Московском кинофестивале вручаются награды за лучшую режиссерскую работу, мужскую и женскую роли, а также специальный приз жюри. Фильмы основного конкурса также могут быть удостоены приза зрительских симпатий, наград от жюри международной, российской кинокритики и Федерации киноклубов России.

Помимо показа фильмов основной программы, на ММКФ проводятся конкурсы среди документальных и короткометражных фильмов, победителей в этих категориях выбирает жюри документального кино. Оргкомитет и дирекция фестиваля вручают почетную награду «За вклад в мировой кинематограф» и специальный актерский приз «Верю. Константин Станиславский ».

Лауреаты

Регламент

Согласно регламенту 40-го ММКФ, в конкурсе принимают участие не менее 12 полнометражных фильмов и не менее семи документальных, производство которых было закончено не ранее 1 июля 2017 года.

Место проведения

Традиционно церемонии открытия и закрытия проходят в театре «Россия» (до 2012 года — кинотеатр «Пушкинский»). Только в 2012 году церемонии 34-го киносмотра проходили в киноцентре «Октябрь» из-за ремонта в «Пушкинском». В том же году сменился и цвет ковровой дорожки, по которой идут гости фестиваля, — с зеленого на красный.

ММКФ-2017

39-й Московский международный кинофестиваль проходил с 22 по 29 июня 2017 года. Жюри основного конкурса возглавлял иранец Реза Миркарими — режиссер фильма-победителя ММКФ-2016 «Дочь». В основную конкурсную программу входили 14 картин, в том числе три российские: «Карп отмороженный» Владимира Котта , «Купи меня» Вадима Перельмана и «Мешок без дна» Рустама Хамдамова . Кинофестиваль открылся приключенческой лентой индийского режиссера С. С. Раджамоули «Бахубали 2. Завершение». На закрытии была показана драма американского режиссера Софии Копполы «Роковое искушение», поставленная по роману Томаса Куллинана.

Суммарно на ММКФ было представлено 406 полнометражных и короткометражных лент из 64 стран мира, в том числе 123 российские. Сеансы посетили более 33 тыс. зрителей.

Главный приз получила драма «Хохлатый ибис» китайского режиссера Лян Цяо. Обладателем приза ла лучшую режиссуру стал турецкий кинематографист Фикрет Рейхан ("Желтая жара"). Награды за лучшее исполнение мужской роли был удостоен Сон Хёнчу ("Обычный человек", Республика Корея). Лучшей актрисой была признана Верена Альтенбергер за роль в германо-австрийской кинокартине «Лучший из миров». Почетного приза за вклад в мировой кинематограф и специального приза «Верю. Константин Станиславский» были удостоены итальянские актеры Франко Неро и Микеле Плачидо соответственно.

ММКФ-2018

40-й Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля 2018 года. Его было решено провести весной, чтобы мероприятия смотра не совпадали с чемпионатом мира по футболу, который пройдет в городах России, в том числе в Москве. Министерство культуры РФ выделило субсидию на проведение фестиваля в размере 125 млн руб. Жюри основного конкурса возглавит итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. В основную конкурсную программу вошли 16 картин, в том числе две российские: «Ню» (режиссер Ян Гэ ) и «Царь-птица» ( Эдуард Новиков ). Также в ней представлена российско-армянская драма «Спитак» ( Александр Котт ). Фильмом открытия кинофестиваля станет триллер Ферзана Озпетека «Неаполь под пеленой» (Италия). В ходе церемонии закрытия будет показана драма канадского режиссера Сэмуела Тивьерджа «Идентификация».

Официальный сайт: http://www.moscowfilmfestival.ru