Московский международный кинофестиваль

Московский международный кинофестиваль (ММКФ) — один из старейших в мире.

Впервые кинофорум был проведен в 1935 году, жюри тогда возглавил режиссер Сергей Эйзенштейн . Конкурсная программа открывалась фильмом братьев Васильевых «Чапаев», который получил главный приз. Затем в истории кинофестиваля наступил перерыв, длившийся 24 года.

В 1959 году ММКФ был возобновлен, поэтому официальный отсчет фестиваль ведет с этого времени.

С 1959 года МККФ стал проходить регулярно по нечетным годам — один раз в два года.

Лауреатом первого Московского кинофестиваля стал кинорежиссер Сергей Бондарчук — его фильм «Судьба человека» получил главный приз.

В 1972 году ММКФ был зарегистрирован Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров как один из крупных и престижных смотров, наравне с фестивалями в Берлине, Каннах, Сан-Себастьяне, Карловых Варах и Венеции.

С 2000 года фестиваль стал ежегодным.

В рамках Московского международного кинофестиваля традиционно проходят информационные показы и ретроспективы фильмов лучших представителей мирового кинематографа, дни памяти, круглые столы, научные семинары, конференции, симпозиумы.

С 2004 года по 2012 год проводился конкурс «Перспективы», в котором принимали участие дебютные, поисковые и экспериментальные работы. В 2013 году все новые имена были представлены в программе короткометражного кино.

С 2011 года в программу ММКФ включен конкурс документального кино.

Программа фестиваля включает: основной конкурс, конкурс документального кино, конкурс короткометражного кино, внеконкурсный показ, ретроспективный показ, программу российского кино.

В программах фестиваля могут участвовать только фильмы, ранее не демонстрировавшиеся публично на территории Российской Федерации (кроме ретроспективного показа и программы российского кино). Программу показов фильмов на фестивале определяет дирекция ММКФ. Каждый фильм может быть продемонстрирован в течение фестиваля не более пяти раз, включая показы для прессы.

Согласно регламенту, в основном конкурсе принимают участие не менее 12 полнометражных фильмов. В конкурсе документального кино участвует не менее семи фильмов.

В конкурсных программах (кроме конкурса короткометражного кино) участвуют только полнометражные фильмы, законченные производством не ранее 1 июля предыдущего года. В конкурсе короткометражного кино участвуют фильмы, созданные в текущем и предыдущем годах, хронометражем не более 35 минут.

Для оценки конкурсных фильмов создаются международное жюри основного конкурса (Большое жюри), международное жюри документального конкурса и международное жюри конкурса короткометражного кино.

До 1989 года на ММКФ вручались золотые призы, золотые и серебряные медали, премии, специальные призы, с 1989 года главным фестивальным призом стала статуэтка «Святого Георгия».

Большое жюри присуждает призы-статуэтки «Святого Георгия» фильмам основного конкурса: главный приз — за лучший фильм (вручается продюсеру фильма); специальный приз жюри (вручается в соответствии с решением жюри); приз за лучшую режиссерскую работу; приз за лучшее исполнение мужской роли; приз за лучшее исполнение женской роли.

Жюри конкурса документального кино присуждает приз «За лучший фильм конкурса документального кино», Международное жюри конкурса короткометражного кино — приз за лучший фильм конкурса короткометражного кино".

Организационным комитетом и дирекцией ММКФ вручаются призы: за вклад в мировой кинематограф; специальный приз за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского «Верю. Константин Станиславский».

На фестивале также учреждены: приз жюри международной кинокритики (ФИПРЕССИ) за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма); приз жюри российской кинокритики за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма); приз зрительских симпатий лучшему фильму основного конкурса (вручается режиссеру фильма); приз Федерации киноклубов России за лучший фильм основного конкурса (вручается режиссеру фильма).

В 2016 году на кинофестивале было объявлено об учреждении приза мэра Москвы «За создание образа Москвы в киноискусстве».

В 2016 году в качестве официального ювелира и партнера швейцарская компания Chopard представила обновленный дизайн всех наград фестиваля. В швейцарских мастерских бренда было вручную изготовлено 13 эксклюзивных наград. Главные призы кинофестиваля изображают святого Георгия верхом на серебряном коне, поражающего копьем дракона. Две награды — за лучший фильм конкурсной программы и за вклад в мировой кинематограф — выполнены из позолоченного серебра. Лауреаты в семи номинациях награждаются серебряными «Святыми Георгиями».

Ювелирно-часовая компания Chopard также представила обновленный дизайн приза за покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского — «Верю. Константин Станиславский». Награда из позолоченной меди изображает ожившую кинопленку, переплетенную между собой и принимающую форму древа, статуэтку завершает лаконичная надпись: «ВЕРЮ».

В 2017 году 39-й Московский международный фестиваль проходил в столице с 22 по 29 июня.

Гран-при ММКФ «Золотого Святого Георгия» получил китайский фильм «Хохлатый ибис» (Yuan Shang) режиссера Ляна Цяо.

Лучшим режиссером был признан кинематографист из Турции Фикрет Рейхан за фильм «Желтая жара».

Приз за лучшую мужскую роль присудили корейскому актеру Сон Хенчу за главную роль в фильме «Обыкновенный человек» (Botongsaram).

Лучшей актрисой стала Верена Альтенбергер — исполнительница главной роли в австрийской картине «Лучший из миров» (Die beste aller Welten).

Специальный приз жюри получил фильм Рустама Хамдамова «Мешок без дна».

Итальянский актер и режиссер, звезда сериала «Спрут» Микеле Плачидо получил почетную премию имени Станиславского «Верю».

Приза за вклад в мировой кинематограф был удостоен итальянский актер Франко Неро

Приз «Серебряный Георгий» за лучший фильм документального конкурса достался картине «Опера» швейцарского режиссера Жана-Стефана Брона.

Приз за лучший короткометражный фильм получила лента «Скорая помощь» (Ambulanse) норвежского режиссера Себастиана Торнгрена Вартина.

Приз жюри ФИПРЕССИ завоевала японская картина «Апрельский сон длиной в три года» (Shigatsu no nagai yume) Рютаро Накагавы. Призом жюри российской кинокритики были отмечены аргентинская лента «Симфония для Аны» (Symphony for Ana) и российский фильм «Мешок без дна» Рустама Хамдамова, последний из них также получил Приз международного жюри Федерации киноклубов «Колючий взгляд».

Приз зрительских симпатий 39-го ММКФ достался комедии Владимира Котта «Карп отмороженный».

В 2018 году Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля.