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Ноябрянин побывал в «Универе». Кисель знаком с одним из главных героев ситкома
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Ноябрянин побывал в «Универе». Кисель знаком с одним из главных героев ситкома 

ИА Север-Пресс 56 минут назад
Фото: ИА Север-Пресс
Житель Ноябрьска Антон Толмачёв снялся в седьмом сезоне популярного сериала «Универ. Новая общага», серия с его участием уже вышла на телеканале ТНТ. В ситкоме ноябрянин сыграл эпизодическую роль. Съемки эпизода длились почти целый день, — рассказал корреспонденту «Ноябрьск 24» Антон. Причем сцену снимали еще летом.
В этот проект актер попал неожиданно даже для себя, отправил видеопробу, и ему сказали: «Все, ты подходишь, тебе отлично подходит эта роль».
«Сыграл я в сериале знакомого одного из главных героев — Киселя. Но я бы хотел себя попробовать и в других ролях. Очень бы сильно хотелось сыграть в историческом фильме сталинского времени», — поделился житель Ноябрьска.
Также Антон признался, что съемки в кино дня него — не постоянна работа, а скорее хобби. Он уже успел сняться в четырех проектах. Дебютировал актером массовки в кинокартине тюменского режиссера «Дождь». Название еще одного проекта, в котором принял участие Антон, пока держится в секрете. Известно лишь, что в этом фильме снялся известный актер Владимир Епифанцев.
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