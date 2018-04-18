Ноябрянин побывал в «Универе». Кисель знаком с одним из главных героев ситкома

Житель Ноябрьска Антон Толмачёв снялся в седьмом сезоне популярного сериала «Универ. Новая общага», серия с его участием уже вышла на телеканале ТНТ. В ситкоме ноябрянин сыграл эпизодическую роль. Съемки эпизода длились почти целый день, — рассказал корреспонденту «Ноябрьск 24» Антон. Причем сцену снимали еще летом.

В этот проект актер попал неожиданно даже для себя, отправил видеопробу, и ему сказали: «Все, ты подходишь, тебе отлично подходит эта роль».

«Сыграл я в сериале знакомого одного из главных героев — Киселя. Но я бы хотел себя попробовать и в других ролях. Очень бы сильно хотелось сыграть в историческом фильме сталинского времени», — поделился житель Ноябрьска.