«Величайший пьяница на земле»: документальный фильм HBO об Андре Гиганте раскрывает печальные подробности о его жизни

На канале HBO на прошлой неделе состоялась премьера документального фильма «Андре Гигант» о легендарном французском рестлере и актере Андре Рене Русимове. В фильме открывается совершенно новая, неизвестная до сих пор сторона силача болгарско-польского происхождения.

В частности, Андре носил неофициальный титул «величайшего пьяницы на земле» из-за того, что однажды выпил 119 бутылок пива по 350 миллилитров (всего более 41 литра) за шесть часов. В документальном фильме раскрываются подробности о том, что Русимов пил, чтобы заглушить боль. От лечения он отказывался, так как боялся, что оно изменит его физическую форму — благодаря которой он построил карьеру и стал знаменит.

Источник: Bored Panda

Обычная пивная банка в руке Андре Гиганта

Андре Русимов страдал от акромегалии — заболевания, связанного с нарушением деятельности гипофиза, которое в раннем детстве привело к гигантизму. Вес Андре составлял 240 килограммов, рост — 224 сантиметра.

В 19 лет рост Русимова уже достигал двух с лишним метров.

В фильме «Принцесса-невеста»

Уильям Голдман, автор романа «Принцесса-невеста», вспоминал, что Андре был одним из самых щедрых и нежных людей из всех, кого он знал. Русимов всегда платил за всех в ресторане, даже если его самого пригласили. Однажды Арнольд Шварценеггер , зная эту черту рестлера, попытался незаметно заплатить за ужин. В следующую же секунду он почувствовал, как его ноги отрываются от пола. Андре донес актера до его машины и поставил на землю.

Русимов владел ранчо в Северной Каролине. Когда он не работал, то любил проводить там время: ухаживать за скотом, играть с собаками и принимать гостей. Ходили слухи, что его дом был полностью модифицирован под его размеры, однако они были несколько преувеличены. Из-за своего роста и веса Андре не любил ходить по магазинам.

Из-за внешности Андре часто подвергался насмешкам, даже несмотря на то, что был знаменит.

Скончался Русимов во сне в возрасте 46 лет в Париже, когда приехал на похороны своего отца. Его обнаружили в гостиничном номере. Причина смерти — сердечная недостаточность.

В завещании Андре указал, что хотел быть кремирован. Родственники сначала хотели похоронить его рядом с отцом, но выполнили просьбу усопшего. Его прах был развеян на ранчо, которое по завещанию перешло к его единственному наследнику — дочери Робин.

Трейлер документального фильма HBO.