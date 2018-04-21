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Гостей ММКФ ждут более 50 субботних кинопоказов
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Гостей ММКФ ждут более 50 субботних кинопоказов 

ТАСС 1 час назад
Фото: Фильм Про
МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Последняя возможность увидеть фильм открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «Неаполь под пеленой» и еще более полусотни показов ожидают участников и гостей столичного смотра в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе ММКФ.
"В субботу представится последний шанс увидеть фильм открытия ММКФ «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека", — отметили в пресс-службе. Итальянский фильм входит в основной конкурс ММКФ и рассказывает историю девушки Адрианы, которая берется расследовать загадочное убийство своего случайного возлюбленного.
В рамках программы «Эйфория сопротивления» в Третьяковской галерее покажут ленту «Фокстрот» Шмуэля Маоза — соперницу «Нелюбви» Андрея Звягинцева на Каннском кинофестивале в 2017 году. В «Октябре» в этот вечер покажут французскую картину «Барбара» о девушке-актрисе, которая слишком вошла в роль.
"Салют-7" Клима Шипенко, признанный фильмом года по версии премии «Золотой орел», можно будет увидеть в субботу в рамках программы «Кино для всех и каждого». Гостей ММКФ также ожидает специальный показ ленты «Танки» Кима Дружинина, которая выйдет в широкий прокат лишь 26 апреля.
Российские программы в Доме кино представят «Тень» Дмитрия Светозарова, «Движение вверх» Антона Мегердичева и «Опасные танцы» Екатерины Двигубской.
ММКФ-2018 будет проходить в Москве до 26 апреля. В жюри основного конкурса вошли актриса Настасья Кински (Германия), режиссер Анна Меликян (Россия), актер Джон Сэвидж (США), режиссер Лян Цяо (Китай). Председателем жюри стал итальянский продюсер Паоло Дель Брокко. В основной конкурс отобраны 16 кинолент, три из них российские. Закроет фестиваль канадская криминальная драма «Идентификация» режиссера Сэмуела Тивьерджа.
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