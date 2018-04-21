Гостей ММКФ ждут более 50 субботних кинопоказов

МОСКВА, 21 апреля. / ТАСС /. Последняя возможность увидеть фильм открытия 40-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) «Неаполь под пеленой» и еще более полусотни показов ожидают участников и гостей столичного смотра в субботу. Об этом сообщили в пресс-службе ММКФ.

"В субботу представится последний шанс увидеть фильм открытия ММКФ «Неаполь под пеленой» Ферзана Озпетека", — отметили в пресс-службе. Итальянский фильм входит в основной конкурс ММКФ и рассказывает историю девушки Адрианы, которая берется расследовать загадочное убийство своего случайного возлюбленного.

В рамках программы «Эйфория сопротивления» в Третьяковской галерее покажут ленту «Фокстрот» Шмуэля Маоза — соперницу «Нелюбви» Андрея Звягинцева на Каннском кинофестивале в 2017 году. В «Октябре» в этот вечер покажут французскую картину «Барбара» о девушке-актрисе, которая слишком вошла в роль.

"Салют-7" Клима Шипенко , признанный фильмом года по версии премии «Золотой орел», можно будет увидеть в субботу в рамках программы «Кино для всех и каждого». Гостей ММКФ также ожидает специальный показ ленты «Танки» Кима Дружинина , которая выйдет в широкий прокат лишь 26 апреля.