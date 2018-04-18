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Итальянский режиссер Озпетек рассказал об идее фильма, открывающего ММКФ
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Итальянский режиссер Озпетек рассказал об идее фильма, открывающего ММКФ 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Итальянский режиссер Ферзан Озпетек рассказал журналистам идею создания фильма «Неаполь под пеленой», открывающего 19 апреля Московский международный кинофестиваль (ММКФ).
Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля.
"Идея «пелены» состоит в том, что зачастую вместо того чтобы покрывать, она обнажает. В этом фильме жизнь людей прикрыта вуалью, и в характере главной героини много тайн, как и в самом Неаполе", — сказал на посвященной фильму пресс-конференции режиссер.
По сюжету фильма во время оккультной церемонии в старинном доме главную героиню Адриану соблазняет молодой красавец. Они проводят вместе ночь и договариваются о свидании, но на следующий день Адриана узнает, что ее любовника убили. Желая разобраться в происходящем, девушка решает провести расследование.
Озпетек подчеркнул, что рассказал зрителям «простую историю» и не вкладывал в картину никаких «зашифрованных посланий».
Режиссер отметил, что в старинном особняке, где снимался фильм, так же снимались картины Роберто Росселлини «Путешествие в Италию» (1954) с Ингрид Бергман в главной роли и Витторио Де Сика «Золото Неаполя» (1954).
"Я польщен, что мой фильм открывает фестиваль и входит в конкурсную программу. Я участвую в ММКФ не первый раз, мне нравится здесь бывать, так как чувствуется атмосфера кино", — признался режиссер.
ММКФ — один из старейших кинофестивалей в мире, впервые он состоялся в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль проводится регулярно. Президент кинофестиваля — режиссер Никита Михалков.
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