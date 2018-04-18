Итальянский режиссер Озпетек рассказал об идее фильма, открывающего ММКФ

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости . Итальянский режиссер Ферзан Озпетек рассказал журналистам идею создания фильма «Неаполь под пеленой», открывающего 19 апреля Московский международный кинофестиваль (ММКФ).

Московский международный кинофестиваль пройдет с 19 по 26 апреля.

"Идея «пелены» состоит в том, что зачастую вместо того чтобы покрывать, она обнажает. В этом фильме жизнь людей прикрыта вуалью, и в характере главной героини много тайн, как и в самом Неаполе", — сказал на посвященной фильму пресс-конференции режиссер.

По сюжету фильма во время оккультной церемонии в старинном доме главную героиню Адриану соблазняет молодой красавец. Они проводят вместе ночь и договариваются о свидании, но на следующий день Адриана узнает, что ее любовника убили. Желая разобраться в происходящем, девушка решает провести расследование.

Озпетек подчеркнул, что рассказал зрителям «простую историю» и не вкладывал в картину никаких «зашифрованных посланий».

"Я польщен, что мой фильм открывает фестиваль и входит в конкурсную программу. Я участвую в ММКФ не первый раз, мне нравится здесь бывать, так как чувствуется атмосфера кино", — признался режиссер.