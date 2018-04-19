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ММКФ открывается итальянским фильмом о тайнах
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ММКФ открывается итальянским фильмом о тайнах 

Газета.Ru 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
Юбилейный 40-й Московский международный кинофестиваль начнется в Москве вечером 19 апреля, сообщает РИА «Новости».
Смотр открывается фильмом итальянского режиссера Ферзана Озпетека «Неаполь под пеленой». «Идея „пелены“ состоит в том, что зачастую вместо того чтобы покрывать, она обнажает. В этом фильме жизнь людей прикрыта вуалью, и в характере главной героини много тайн, как и в самом Неаполе», — рассказал журналистам о своей картине Озпетек.
По сюжету картины, во время оккультной церемонии в старинном доме главную героиню соблазняет мужчина, которого после убивают..
Московский международный кинофестиваль — один из старейших в мире. Впервые ММКФ прошел в 1935 году. В этом году в основном конкурсе участвуют 16 фильмов, Россию представляют картины «Ню», «Спитак» и «Царь-Птица». Итоги фестиваля будут подведены 26 апреля.
Ранее были названы фильмы открытия и закрытия российских программ ММКФ.
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