В сети появился трейлер норвежского фильма «12-й человек», который покажут на ММКФ-2018 

По сюжету норвежский диверсант Ян Баальсруд во время Второй мировой войны оказывается единственным выжившим в отряде из 12 человек. В фильме снялись Томас Гуллестад, Эрих Редман, Вегар Хоел, Мэдс Сьёгард Петтерсен, Торгни Герхард Андера и Дж. И. Фальк и другие. Сценаристом киноленты стал Петтер Скавлан. Продюсируют картину Ааге Ааберге, Эспен Хорн, Харольд Цварт. Мировая премьера картины прошла еще в прошлом году. В России фильм покажут в рамках Московского международного кинофестиваля, который стартует 19 апреля. Режиссер фильма Харольд Цварт известен зрителям по своей работе над кинолентой с Джеки Чаном «Каратэ-пацан».