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Родители Наталии Антоновой были против ее актерской карьеры
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Родители Наталии Антоновой были против ее актерской карьеры 

Teleprogramma.pro 55 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Наталия Антонова сейчас востребованная актриса. Она не только снялась в 70 фильмах, но положила начало актерской династии. Ее сын, младшая сестра и двоюродный брат — все они выбрали такую же профессию, как и у нее. Однако если бы артистка в свое время не проявила стойкость, то могла и не стать той, кем сейчас является. На днях она интервью, в котором рассказала о своей юности.
Оказалось, что ее родители выступали против того, чтобы она строила карьеру актрисы. Особенно сильно этого не хотел ее отец. «Он был уверен, что в актерском мире собраны все пороки. Говорил: „Даже думать не смей!“», — поделилась воспоминаниями Антонова. Ее папа даже пригласил своего знакомого, который работал среди актеров, чтобы он рассказа ей о том, какие они плохие люди. «Отец кричал: „Ты станешь женщиной легкого поведения!“, — отмечает Наталия. Однако ей удалось настоять на своем и она поступила в Щукинское училище.
Уже на четвертом курсе актрису пригласили сниматься в кино. В том же году она вышла замуж за актера Александра Вершинина, а еще через год родился ему сын Артема. Их брак продлился чуть больше трех лет. Антоновой порой даже нечем было кормить малыша, сообщает издание »7 Дней". Сейчас она вспоминает этот период, как один из самых трудных в своей жизни.
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