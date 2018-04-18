Родители Наталии Антоновой были против ее актерской карьеры

Наталия Антонова сейчас востребованная актриса. Она не только снялась в 70 фильмах, но положила начало актерской династии. Ее сын, младшая сестра и двоюродный брат — все они выбрали такую же профессию, как и у нее. Однако если бы артистка в свое время не проявила стойкость, то могла и не стать той, кем сейчас является. На днях она интервью, в котором рассказала о своей юности.

Оказалось, что ее родители выступали против того, чтобы она строила карьеру актрисы. Особенно сильно этого не хотел ее отец. «Он был уверен, что в актерском мире собраны все пороки. Говорил: „Даже думать не смей!“», — поделилась воспоминаниями Антонова. Ее папа даже пригласил своего знакомого, который работал среди актеров, чтобы он рассказа ей о том, какие они плохие люди. «Отец кричал: „Ты станешь женщиной легкого поведения!“, — отмечает Наталия. Однако ей удалось настоять на своем и она поступила в Щукинское училище.