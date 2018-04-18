Знаменитой актрисе обещали карьеру проститутки

Наталия Антонова откровенно рассказала о непростом начале своей актерской карьеры. Красавице брюнетке пришлось проявить характер, чтобы исполнить свою мечту.

В откровенном интервью артистка призналась, что ее родители были категорически против ее выбора профессии. В семье разгорелся настоящий скандал, потому что отец Натальи имел однобокое представление о жизни служителей храма Мельпомены. «Он был уверен, что в актерском мире собраны все пороки», — теперь уже со смехом вспоминает Антонова.

Глава семьи пытался всеми способами переубедить дочь. Он даже пригласил знакомого, который работал официантом в Доме актера, чтобы тот рассказал о разгульной жизни артистов. «Отец кричал: „Ты станешь женщиной легкого поведения!“ А я смотрела на него глазами Наташи Ростовой и говорила: „Папа, ты меня неправильно понял, я хочу быть актрисой!“, — поделилась женщина.

Талант Антоновой заметили сразу, она начала сниматься уже на четвертом курсе Щукинского училища. Карьера шла в гору, чего не скажешь о личной жизни красавицы.

Будучи студенткой, Наталья вышла замуж за коллегу Александра Вершинина . Через год у пары родился сын Артем, а через еще два года брак распался. Артистка тяжело переживала расставание, для Антоновой это были нелегкие времена.

Женщина осталась одна с маленьким ребенком на руках, она и ее малыш жили впроголодь. „Бывало, мне и кормить его было нечем, и я стыдилась рассказывать об этом родителям. Как признаться, что нет даже десяти рублей, чтобы на метро до театра доехать? Я бегала к соседке, занимала… Помню, думала: „Хорошо, что Артем сегодня в садике пообедает, пополдничает, а в театре мы с ним поужинаем“. Потому что дома — только макароны или пачка гречки. Иногда не было и этого. Но в театральной столовой можно было покормить сына и записать сумму долга в специальную тетрадочку, а после зарплаты отдать“, — цитирует актрису »7 Дней"

К счастью, вскоре все изменилось. Появились хорошие предложения от режиссеров и жизнь потихоньку наладилась. Наталья вышла замуж во второй раз. От этого брака у нее родилось еще двое детей — Никита и Максим. Также актриса воспитывает Антона, сына своего нынешнего супруга.