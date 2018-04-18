Жанр: боевик, триллер, криминал
Год: 2018
Страна: США Режиссер: Элай Рот Сценарий: Джо Карнахан, Уенделл Майес, Брайан Гарфилд
Оператор: Рогир Стофферс
Кто снимался в фильме «Жажда смерти»: Брюс Уиллис, Винсент Д’Онофрио, Элизабет Шу, Камила Морроне, Дин Норрис, Бо Напп, Кимберли Элиз, Лен Кариу, Джек Кеси, Ронни Джин Блевинс Сюжет фильма «Жажда смерти» Полу Керси повезло в жизни по всем фронтам. Он работает врачом-хирургом, а после работы дома его ждут любимые жена и дочь. Но вторжение преступников это перечеркивает: дом ограблен, дочь и жена избиты, а у полиции много других более важных дел. Тогда врач берет в руки пистолет и выходит на улицы Чикаго, чтобы отстреливать преступников. Видео изобретательных убийств покоряют интернет, среди жителей города расходятся слухи о неуловимом народном мстителе, которому теперь принадлежит весь город. Интересные факты о фильме «Жажда смерти»:
Фильм является ремейком одноименной картины, вышедшей в 1974 году, в свою очередь снятой по одноименному произведению Брайана Гарфилда. Работа над фильмом началась в 2006 году. Тогда Сильвестр Сталлоне собирался и снять картину как режиссер, и сыграть в ней главную роль. Затем должность режиссера прочили Джо Карнахану, который собирался снять этот фильм с Лиамом Нисоном в главной роли. Узнав, что на роль утвердили Брюса Уиллиса, Карнахан покинул проект. По той же причине работать отказался и Херардо Наранхо, видевший в главной роли Бенисио Дель Торо. Фильм снимался в Чикаго (США) и Монреале (Канада) осенью 2016 года.
Трейлер фильма«Жажда смерти»: https://www.youtube.com/watch?v=oDMaE1vXAJo Кадры из фильма «Жажда смерти»:
Кадр из фильма «Жажда смерти»
Кадр из фильма «Жажда смерти»
Кадр из фильма «Жажда смерти»
Кадр из фильма «Жажда смерти»
Кадр из фильма «Жажда смерти»