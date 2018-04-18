Жанр: фэнтези, драма
Год: 1957
Страна: Швеция
Режиссер: Ингмар Бергман
Сценарий: Ингмар Бергман
Оператор: Гуннар Фишер
Кто снимался в фильме «Седьмая печать»: Гуннар Бьёрнстранд, Бенгт Экерот, Нильс Поппе, Макс фон Сюдов, Биби Андерссон, Инга Гилль, Мод Ханссон, Инга Ландгре, Гуннель Линдблум, Бертиль Андерберг Сюжет фильма «Седьмая печать» XIV век. Рыцарь Антониус Блок возвращается на родину после десятилетнего крестового похода. В Европе и родной Швеции свирепствует чума. Из последних сил воин преодолевает последние мили до родного замка, где его ждет супруга… Но радости Блок не испытывает. Он устал от войны, от жизни, и не видит вокруг себя ничего, ради чего стоило бы продолжать жить. Почему мир вокруг так жесток и безобразен? Есть ли Бог на самом деле? Ради чего всё? — спрашивает он себя. И вот, на берегу моря он встречает Смерть. И предлагает ей… сыграть в шахматы! Он готов проиграть ей свою жизнь в результате поражения в шахматной партии. Интересные факты о фильме «Седьмая печать»:
Фильм является экранизацией одноактной пьесы, которую Ингмар Бергман написал, когда преподавал в театральной школе Мальмё и выпускал своих первых студентов. Пьеса состояла из монологов, а количество ролей в ней соответствовало числу студентов. Идея сюжета возникла у Бергмана, когда он увидел фреску XV века «Смерть, играющая в шахматы» в одной из шведских церквей. Он решил оформить этот образ в историю. Название фильма режиссер позаимствовал из «Откровений Иоанна Богослова».
Трейлер фильма «Седьмая печать»: https://www.youtube.com/watch?v=JXxJocqXrH8