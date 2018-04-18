«Седьмая печать»

Жанр: фэнтези, драма

Год: 1957

Страна: Швеция

Сценарий: Ингмар Бергман

Оператор: Гуннар Фишер

Кто снимался в фильме «Седьмая печать»: Гуннар Бьёрнстранд , Бенгт Экерот, Нильс Поппе , Макс фон Сюдов, Биби Андерссон , Инга Гилль, Мод Ханссон, Инга Ландгре , Гуннель Линдблум, Бертиль Андерберг Сюжет фильма «Седьмая печать» XIV век. Рыцарь Антониус Блок возвращается на родину после десятилетнего крестового похода. В Европе и родной Швеции свирепствует чума. Из последних сил воин преодолевает последние мили до родного замка, где его ждет супруга… Но радости Блок не испытывает. Он устал от войны, от жизни, и не видит вокруг себя ничего, ради чего стоило бы продолжать жить. Почему мир вокруг так жесток и безобразен? Есть ли Бог на самом деле? Ради чего всё? — спрашивает он себя. И вот, на берегу моря он встречает Смерть. И предлагает ей… сыграть в шахматы! Он готов проиграть ей свою жизнь в результате поражения в шахматной партии. Интересные факты о фильме «Седьмая печать»:

Фильм является экранизацией одноактной пьесы, которую Ингмар Бергман написал, когда преподавал в театральной школе Мальмё и выпускал своих первых студентов. Пьеса состояла из монологов, а количество ролей в ней соответствовало числу студентов. Идея сюжета возникла у Бергмана, когда он увидел фреску XV века «Смерть, играющая в шахматы» в одной из шведских церквей. Он решил оформить этот образ в историю. Название фильма режиссер позаимствовал из «Откровений Иоанна Богослова».

Трейлер фильма «Седьмая печать»: https://www.youtube.com/watch?v=JXxJocqXrH8