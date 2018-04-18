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Фильмы для фестиваля «Евразия. ДОК» отобрали на телемосте
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Фильмы для фестиваля «Евразия. ДОК» отобрали на телемосте 

Вести.Ru 28 минут назад
Третий фестиваль документального кино «Евразия. ДОК» пройдет в октябре 2018 года. Какие фильмы смогут принять в нем участие, решали 19 апреля в формате телемоста Москва-Минск. Один из главных критериев: тема должна быть связана с общественно-политической жизнью стран СНГ.
"Мы хотим, чтобы это было значимо, — отметил автор документальных фильмов на телеканале «Россия» Аркадий Мамонтов. — Мы хотим, чтобы это было, с одной стороны, политически важно, даже остро, а с другой — мы хотим, чтобы это было художественное событие. И чтобы это был бы полет над нашими просторами и евразийскими, чтобы мы понимали, что нам принадлежит, и что нам досталось в наследство. И как нам с вами, несмотря на то, что мы, может быть, в разных государствах сейчас живем, как нам этим прекрасным богатством распорядиться".
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