Фильмы для фестиваля «Евразия. ДОК» отобрали на телемосте

Третий фестиваль документального кино «Евразия. ДОК» пройдет в октябре 2018 года. Какие фильмы смогут принять в нем участие, решали 19 апреля в формате телемоста Москва-Минск. Один из главных критериев: тема должна быть связана с общественно-политической жизнью стран СНГ.