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«Ходячий замок»
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«Ходячий замок» 

Teleprogramma.pro 19 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: аниме, мультфильм, фантастика, фэнтези, мелодрама, приключения
Год: 2004
Страна: Япония
Режиссер: Хаяо Миядзаки
Сценарий: Хаяо Миядзаки, Диана Уинн Джонс
Оператор: Ацуси Окуи
Кто снимался в фильме «Ходячий замок»: Тиэко Байсё, Такуя Кимура, Акихиро Мива, Тацуя Гасюин, Рюносукэ Камики, Мицунори Исаки, Ё Оидзуми, Акио Оцука, Дайдзиро Харада, Харуко Като Сюжет фильма «Ходячий замок» В городке появляется странный Ходячий замок, и перебросившись парочкой слов с его владельцем, могущественным волшебником Хаулом, 18-летняя Софи навлекает на себя страшное заклятие старости. Удастся ли ей вернуться в нормальное состояние, не знает никто, так как даже та злая ведьма, что наложила его, не представляет, как его снять. Софи знакомится с демоном Хаула Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар… Интересные факты о фильме «Ходячий замок»:
Фильм окупился в мировом прокате десять раз, собрав без малого 240 млн долларов при бюджете 24 млн долларов. В основу сценария лег одноименный роман Дианы Уинн Джонс «Ходячий замок», который в авторской версии называется «Ходячий замок Хаула», — как и оригинальное название мультфильма. Хаяо Миядзаки называет избушку на курьих ножках из русских народных сказок прообразом ходячего замка.
Трейлер фильма «Ходячий замок»: https://www.youtube.com/watch?v=IMJ2bNgP048
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