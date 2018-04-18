«Ходячий замок»

Жанр: аниме, мультфильм, фантастика, фэнтези, мелодрама, приключения

Год: 2004

Страна: Япония

Оператор: Ацуси Окуи

Акихиро Мива, Кто снимался в фильме «Ходячий замок»: Тиэко Байсё, Такуя Кимура Тацуя Гасюин , Рюносукэ Камики, Мицунори Исаки, Ё Оидзуми, Акио Оцука, Дайдзиро Харада Харуко Като Сюжет фильма «Ходячий замок» В городке появляется странный Ходячий замок, и перебросившись парочкой слов с его владельцем, могущественным волшебником Хаулом, 18-летняя Софи навлекает на себя страшное заклятие старости. Удастся ли ей вернуться в нормальное состояние, не знает никто, так как даже та злая ведьма, что наложила его, не представляет, как его снять. Софи знакомится с демоном Хаула Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар… Интересные факты о фильме «Ходячий замок»:

Фильм окупился в мировом прокате десять раз, собрав без малого 240 млн долларов при бюджете 24 млн долларов. В основу сценария лег одноименный роман Дианы Уинн Джонс «Ходячий замок», который в авторской версии называется «Ходячий замок Хаула», — как и оригинальное название мультфильма. Хаяо Миядзаки называет избушку на курьих ножках из русских народных сказок прообразом ходячего замка.

Трейлер фильма «Ходячий замок»: https://www.youtube.com/watch?v=IMJ2bNgP048